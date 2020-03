Statul va deconta 300 de lei pe zi pentru fiecare om aflat in carantina pentru coronavirus

Ministerul Sănătății a publicat un proiect de ordin care prevede decontarea cheltuielilor pe perioada carantinei, în contextul evoluţiei COVID-19 în ţara noastră. Astfel, pentru două săptămâni, bugetul instituției va fi suplimentat cu 42 de milioane de lei ca să asigure transferurile către bugetele locale pentru asigurarea a cel puțin 4.200 de lei pentru fiecare om The post Statul va deconta 300 de lei pe zi pentru fiecare om aflat în carantină pentru coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.