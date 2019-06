STB Bucuresti aviverseaza 110 ani de existenta: Surprizele pe care Societatea de Transport Bucuresti le-a pregatit calatorilor

Societatea de Transport Bucureşti - STB SA împlineşte 110 ani de existenţă în 2019 şi pentru a marca această aniversare sunt pregătite mai multe surprize, se arată într-un comunicat al companiei, potrivit agerpres.ro.

Pornit din secolul XIX, de la câteva tramvaie cu cai, Serviciul de transport public deserveşte astăzi circa 2,5 milioane de locuitori din Regiunea Bucureşti - Ilfov. Istoria Capitalei este legată şi de Societatea de Transport Bucureşti, care, în cei 110 ani, a evoluat şi s-a modernizat odată cu Bucureştiul şi locuitorii săi.

De-a lungul timpului, compania a avut mai multe denumiri, în funcţie de contextul istoric: Societatea comunală pentru construcţiunea şi exploatarea tramvaielor în Bucureşti (noua concesiune se va numi STB), Întreprinderea de Transport Bucureşti (ITB), Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB) sau Societatea de Transport Bucureşti - STB SA.

Astăzi, reţeaua de transport public din Bucureşti are o lungime totala de 1.651 km cale dubla şi este operata cu 1.391 autobuze, peste 180 troleibuze şi 280 de tramvaie. La iniţiativa Primarului General Gabriela Firea, numărul autobuzelor s-a dublat în ultimii doi ani, faţă de 650, în anul 2017.

Dintre cele 1.391 autobuze aflate astăzi pe traseu, peste 75% sunt dotate cu instalaţii de aer condiţionat. Acest salt a fost posibil prin creşterea numărului autobuzelor dotate cu astfel de instalaţii din fabricaţie, de la 500, la peste 1.000, prin achiziţionarea de către Primăria Capitalei a 400 de autobuze noi, cu norma de poluare Euro VI, precum şi prin derularea unui program de echipare cu instalaţii de climatizare a altor 150 de vehicule Mercedes.

"Într-un oraş viu, care creşte şi se transforma de la un an la altul, este firesc să avem un transport în comun la cele mai înalte standarde. Pentru acest lucru, am alocat sume importante şi ne mândrim cu finalizarea livrării în acest an a celor 400 de autobuze noi Euro VI. În acelaşi timp, Primăria Capitalei derulează mai multe proiecte finanţate atât de la bugetul local, cât şi din fonduri europene pentru achiziţia a 100 tramvaie noi, 100 autobuze electrice şi staţii mobile de încărcare, 100 troleibuze cu autonomie şi 130 autobuze hibrid. STB SA a alocat resurse pentru achiziţionarea şi modernizarea a peste 50 de tramvaie, refacerea şi modernizarea refugiilor din administrarea companiei şi modernizarea a 10 staţii de spălare automată a vehiculelor. În plus, pentru facilitarea transportului, am decis crearea de căi proprii pentru câteva linii importante din Bucureşti: linia de tramvai 21, linia circulară 1/10 şi parţial liniile 32 şi 55", a spus primarul general, Gabriela Firea, în comunicat.

Una dintre facilităţile oferite călătorilor este aplicaţia lansată recent spre testare 'Info STB', singura din Europa care le oferă călătorilor posibilitatea de a afla în timp real unde se afla cel mai apropiat vehicul de pe ruta dorită, cu localizare prin GPS. Totodată, având în vedere utilizarea tot mai frecventa a tehnologiei de telefonie mobila, STB SA oferă posibilitatea de plată a călătoriei prin SMS, iar în curând vor urma şi alte facilităţi de plată, cum ar fi direct cu telefonul mobil sau cu cardul bancar.

"Transportul public este parte integrantă a oraşului nostru. Practic, de 110 ani încoace, putem spune că STB a fost inima Bucureştiului prin serviciul continuu pe care l-a asigurat locuitorilor săi. Obiectivul nostru este asigurarea unor condiţii din ce în ce mai bune pentru călători, fie ei bucureşteni sau turişti aflaţi în oraşul nostru. Acest efort nu se opreşte niciodată, căci avem obligaţia să evoluăm continuu. Marcam astfel cei 110 ani de existenţă a STB printr-o campanie care îşi propune să crească numărul celor care utilizează transportul public şi prin care să ne dovedim ataşamentul faţă de locuitori'', spune Andrei Creci, directorul general al STB SA.

Campania STB 110 ani presupune şi o importantă componentă educaţională inclusiv în ceea ce priveşte respectul faţă de ceilalţi călători şi menţinerea curăţeniei în vehicule. În cadrul componentei civice a campaniei se încadrează promovarea în new-media prin intermediul unor artişti cu influenţă în rândul publicului tânăr (What's Up, Jo) şi ai unor vloggeri şi bloggeri celebri (Mikey Hash, Bromania etc).