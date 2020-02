STB: Sase tramvaie sunt blocate in Capitala; tramvaiul 41 nu circula dinspre Piata Presei

Circulaţia tramvaiului 41 este blocată, după ce un autobuz a derapat pe linia de tramvai în Piaţa Presei Libere. Foto: (c) Oana TILICĂ / AGERPRES "Linia de tramvai 41, blocată la capăt de linie Piaţa Presei", anunţă STB, pe Twitter. Foto: (c) Oana TILICĂ / AGERPRES Practic, de la Piaţa Presei nu pleacă niciun tramvai, în timp ce, pe sensul opus, tramvaiele sunt blocate în zona Agronomie. Foto: (c) Oana TILICĂ / AGERPRES În plus, tramvaiele liniilor 1, 8, 11, 25 şi 47 sunt blocate pe Şoseaua Progresului, la INOX, pe sensul Şoseaua Viilor, anunţă STB. AGERPRES/(AS - autor: Oana Tilică, editor: Andreea Marinescu, editor online: Gabriela Badea)