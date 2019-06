Steag roșu pe litoral. 20 de turiști, salvați de la inec sambata dimineața

Steagul roșu, care interzice scăldatul, este arborat în sudul litoralului Mării Negre, dar turiștii care își petrec weekendul la mare ignoră măsura. Salvamarii recomandă turiștilor să nu intre în apă pentru că își pun viața în pericol din cauza curenților extrem de puternici. Doar în decursul dimineții de sâmbătă, 20 de persoane au fost salvate The post Steag roșu pe litoral. 20 de turiști, salvați de la înec sâmbătă dimineață appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.