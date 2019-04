Steaua lui Trump de pe Walk of Fame, vandalizata. Ce au scris cu vopsea alba...

Donald Trump 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Steaua presedintelui american Donald Trump de pe Walk of Fame din Hollywood, devenita un simbol al dezbaterilor politice din Los Angeles, a fost vandalizata, informeaza DPA. Autorul actului de vandalism a aplicat un strat de vopsea neagra si a scris apoi cu vopsea alba mesajul 'Putin's Bitch'. Potrivit unor imagini video publicate de TMZ.com, o alta persoana parea ca fotografiaza sau filmeaza incidentul. Intalnire istoria! Kim Jong Un, fata in fata cu Vladimir Putinhttps://www.bzi.ro/intalnire-istoria-kim-jong-un-fata-in-fata-cu-vladimir-putin-691437 Reprezentantii Hollywood Historic Trust, institutia care asigura mentenanta si reparatiile de care au nevoie uneori stelele de pe Walk of Fam ...