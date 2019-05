Steaua se pregatește de play-off și apoi de barajul pentru Liga a III-a

Aproximativ 1.000 de suporteri au generat o atmosferă frumoasă marți, 21 mai, pe terenul nr. 5 din Ghencea la ultimul meci din sezonul regulat al Ligii a IV-a pentru CSA Steaua, meci care a început de la ora 18. Beneficiind și de o vreme frumoasă, foarte bună pentru fotbal, suporterii din Peluza Sud au cântat The post Steaua se pregătește de play-off și apoi de barajul pentru Liga a III-a appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.