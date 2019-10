Stedyan Com SRL va furniza varza catre Spitalul Militar Constanta (document)

Ministerul Apărării - U.M 02175 Constanța (Spitalul Militar Constanța) cumpără alimente, mai exact varză albă, de la societatea Stedyan Com SRL din Brăila.Furnizare alimente 17 loturi conform caietului de sarcini.Autoritatea contractanta raspunde solicitarilor de clarificari /informatii suplimentare in a 3 zi inainte de data limita de depunere a ofertelor.Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor : 5 zileValoarea totală a achiziției este de 2.300 lei, fără TVA.a fost înfiinţată în anul 2003 şi are sediul social în Brăila. Societatea are un capital social subscris de 225.200 de lei, integral vărsat, şi un singur asociat,, care este şi administratorul societăţii.Domeniul de activitate principal al firmei îl reprezintă comerţul cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi şi tutun.În anul fiscal 2016, societatea cu 28 de salariaţi a declarat o cifră de afaceri de 10.878.473 lei şi un profit de 262.401 lei. De asemenea, în anul fiscal 2017, firma cu 31 de salariaţi a raportat o cifră de afaceri de 11.362.333 lei şi un profit de 271.779 lei. Situaţia financiară pe anul 2018 arată astfel: 34 de salariaţi, cifră de afaceri de 12.108.718 lei şi un profit de 431.612 lei.

Despre toate procedurile publice cu impact asupra judeţului Constanţa, cine şi ce cumpără, cine şi cât câştigă puteţi citi accesând categoria „Combaterea criminalităţii în achiziţiile publice“.