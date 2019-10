Stefan Banica si Lavinia Pirva si-au botezat baiatul in secret. Imagini de la petrecerea micutului Alexandru

Stefan Banica si Lavinia Pirva au optat pentru discretie maxima in privinta botezului fiului lor. Era de asteptat sa aiba loc in aceasta toamna, dat fiind faptul ca micutul Alexandru a venit pe lume la inceputul lunii mai, insa artistii nu au facut publica data petrecerii.

Pe 22 septembrie, Stefan Banica si Lavinia Pirva si-au botezat baietelul, intr-un cadru extrem de restrans, doar in compania familiilor si al prietenilor foarte apropiati.

Petrecerea a avut loc intr-un restaurant cu pretentii din nordul Capitalei, iar Lavinia a ales o tinuta roz pentru acest eveniment important. Dupa botez, cantareata a publicat pe contul sau de Instagram un mesaj extrem de emotionant dedicat fiului sau, alaturi de o fotografie cu mana ei care o tine pe cea a micutului Alexandru.

Imediat dupa botez, Lavinia si Stefan au plecat intr-o vacanta la mare, la soare si, in urma fotografiilor postate, fanii de pe retelele de socializare au intuit ca este vorba despre Dubai.

„Astazi cineva m-a intrebat ce s-a schimbat in viata mea de cand am devenit mama. Am raspuns: TOTUL. Am cunoscut un sentiment unic de iubire infinita, o dorinta imensa de a-i oferi puiului meu tot ce este mai bun pe acest pamant, am simtit cu adevarat pentru prima data un sentiment de fericire care nu se compara cu niciun altul de pana acum. O bucurie fara margini, care ma face sa ma simt o femeie implinita, puternica si demna! Am inteles acum toata grija pe care parintii mei mi-au purtat-o de cand m-am nascut si mi-o vor purta mereu, indiferent de varsta pe care o voi avea! Am inteles acum ce conteaza cu adevarat in viata', a scris Lavinia Pirva pe Instagram.

Cadou special de la Lavinia pentru fiul ei

Lavinia a devenit mamica pentru prima oara in urma cu aproape sase luni, iar de atunci viata i s-a schimbat radical. Bruneta i-a daruit un prim cadou, foarte special, micutului Alexandru: o bratara rosie, cu un pandantiv cheia Sol, semn ca bruneta isi doreste ca fiul ei sa calce pe urmele parintilor sai.

Stefan Banica a botezat-o pe Violeta acasa

In 2008, Andreea Marin si Stefan Banica au ales sa o boteze acasa pe fiica lor, Violeta, pentru a fi departe de ochii curiosilor. Preotul a venit acasa si a oficial slujba de botez, la fel si cei foarte putini invitati. Totul s-a desfasurat in discretie maxima, in ciuda armatei de ziaristi aflati in fata portii lor, la momentul acela.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.