Stefan Tarnovanu a semnat cu FCSB

Stefan Tarnovanu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Portarul formatiei Politehnica Iasi Stefan Tarnovanu a semnat astazi un contract cu FCSB. Conform intelegerii, portarul in varsta de 19 ani va continua sa apere la Iasi si va pleca la FCSB abia vara viitoare. Iesenii vor primi suma de 200.000 de euro si vor pastra un procent de 15 % dintr-un viitor transfer. Transfer bomba de la Poli Iasi! Portarul Stefan Tarnovanu pleaca la FCSB! Iata cati bani iau iesenii Tarnovanu a bifat trei partide in Liga I in tricoul Politehnicii Iasi, iar in acest sezon are doua prezente in primul ”11”, cu Viitorul (1-2) in campionat si cu Rapid (1-0) in Cupa Romaniei. Moldovenii l-au imprumutat pe tanarul portar la Sportul Snagov in sezonul precedent, iar vara ...