Stefanos Tsitsipas dupa caștigarea Turneului Campionilor: 'N-am idee cum am jucat atat de bine in setul al doilea'

Stefanos Tsitsipas (6 ATP) a câștigat Turneul Campionilor, duminică seara, la Londra, după ce l-a învins în ultimul act pe austriacul Dominic Thiem (4 ATP). La final, grecul a vorbit despre emoțiile avute pe parcursul finalei, dar și despre importanța acestui trofeu, potrivit Mediafax.

Tsitsipas a câștigat finala în trei seturi, după aproximativ două ore și 35 de minute, scor 6-7 (6), 6-2, 7-6 (4). La interviul de după meci, jucătorul de 21 de ani s-a arătat plăcut surprins de prestația sa avută în setul secund:

"N-am idee cum am jucat atât de bine în setul al doilea. Cred că mintea mea s-a relaxat și nu mă mai gândeam atât de mult, fapt care a dus la acel tenis excelent, reușind să câștig de două ori pe serviciul său. Nu i-am dat prea multe opțiuni în setul secund.

A fost destul de frustrant să joc cu aceste emoții, având în vedere că a fost prima finală la un turneu atât de mare. Am fost copleșit, nu am reușit să gestionez situația. Lucrurile s-au decis în tie-break. Sunt foarte ușurat după această performanță deosebită. A fost un carusel! E senzațional să țin în mână trofeul. Turneul Campionilor a fost incredibil, foarte emoționant. Nu am primit niciodată atât de multă susținere ca acum", a declarat Tsitsipas, la finalul Turneului Campionilor.

În cele cinci partide disputate la Turneul Campionilor, Stefanos Tsitsipas a pierdut doar contra lui Rafael Nadal, în faza grupelor, învingându-i pe Daniil Medvedev, Alexander Zverev, Roger Federer și Dominic Thiem.

Grecul, în vârstă de 21 de ani și trei luni, a devenit cel mai tânăr jucător care câștigă la Turneul Campionilor, după Lleyton Hewitt, în 2001, la Sydney. De asemenea, site-ul ATP mai notează că Tsitsipas este primul jucător, după David Nalbandian, în 2005, care izbutește să câștige finala după ce pierde primul set.

Pentru performanța de la întrecerea londoneză, Tsitsipas a încasat un cec în valoare de 2.656.000 de dolari și 1.300 de puncte ATP. Acesta a încheiat anul 2019 pe locul 6 în ierarhia mondială.