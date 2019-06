Stejarul-simbol al prieteniei Trump-Macron s-a uscat

stejar macron trump google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Fotografia in care Donald Trump si Emmanuel Macron planteaza un stejar in gradina Casei Albe a simbolizat prietenia afisata de cei doi lideri, insa relatiile intre cei doi s-au tensionat de atunci, iar arborele s-a uscat, relateaza AFP. Presedintele francez i-a oferit un stejat tanar omologului sau american, cu ocazia vizitei sale de stat la Washington in aprilie 2018. Dupa ce s-au imbratisat, cei doi sefi de stat au pus pamant, cu niste lopeti aurite, la radacina arborelui, sub privirile sotiilor lor si camerelor de luat imagini din intreaga lume. Majoritatea americanilor se asteapta ca Donald Trump sa castige alegerile de anul viitor Stejarul provenea dintr-o padure din nordul Frantei, in care ...