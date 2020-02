Stelian Ion, dupa consultarile de la Cotroceni: "Avem posibilitatea sa scapam de PSD!"

"Resetăm configurația acestui parlament găunos și îi trimitem în ultimele bănci pe cei care au vrut să ne scoată din Europa și au încercat să ne facă prizonierii unui stat mafiot.



Dar nu putem face acest lucru singuri. Indiferent de disputele pe care le-am mai avut de-a lungul timpului, indiferent de agenda fiecărui partid, indiferent de dezamăgirile noaste, trebuie să găsim calea ca Alianța USR PLUS să poată lucra împreună cu PNL; atât în viitorul guvern, dar și în administrația publică locală. Evident, acolo unde PNL are derapaje în plan local, ne vom afla pe poziții diferite. Dar la Constanța, USR și PNL nu sunt adversari. Suntem într-o competiție politică firească. Am avut proiecte politice și civice comune și sunt convins că acestea pot continua și în viitor. La Constanța trebuie să ne unim forțele pentru a spulbera PSD!



Chiar dacă aceia care vor menținerea pe poziții a baronilor locali au blocat legea pentru alegerea primarilor în doua tururi, putem învinge PSD!", afirmă deputatul.



În plan personal, adaugă Stelian Ion," obiectivul meu principal este acela de a alunga PSD din Primăria Constanța; și îmi canalizez toate abilitățile și toată energia în acest scop. Vreau ca, împreună, să îl trimitem pe Decebal Făgădău acasă. Anul 2020 este anul în care vom schimba complet destinul Constanței și vom scăpa de blestemul numit PSD", a conchis deputatul.