Stelian Ion (USR): “Cand vorbesc despre 10 august nu pot fi obiectiv. Sunt subiectiv pentru ca parca simt si acum arsura si usturimea gazelor lacrimogene pe fata!

Curtea de Apel Bucureşti a decis astăzi că nu are competenţa materială să judece cererea DIICOT de redeschidere a anchetei împotriva foştilor şefi ai Jandarmeriei în dosarul “10 august”

Procesul a fost mutat astfel la Tribunalul Bucureşti

În calitatea de participant la evenimentele din 10 august 2018, deputatul Stelian Ion admite că nu poate fi obiectiv și susține că subiectivitatea vine din faptul că simte și acum arsura și usturimea gazelor lacrimogene pe față

sursa foto: facebook/StelianIonCurtea de Apel Bucureşti a decis astăzi că nu are competenţa materială să judece cererea DIICOT de redeschidere a anchetei împotriva foştilor şefi ai Jandarmeriei în dosarul “10 august”, procesul fiind mutat astfel la Tribunalul Bucureşti.Instanţa a admis în acest sens o cerere făcută de foştii şefi ai Jandarmeriei implicaţi în acest caz, care au solicitat ca procesul să fie mutat la Tribunalul Bucureşti.În calitatea de participant la evenimentele din 10 august 2018, deputatul USR de Constanța,admite că nu poate fi obiectiv și susține că subiectivitatea vine din faptul că simte și acum arsura și usturimea gazelor lacrimogene pe față.Și îi revin în minte imagini cu oamenii bătuți de jandarmi sau răniți de petarde.“Acum fix doi ani, pe la ora la care scriu aceste rânduri, plecam îmbrăcat cu tricoul "Fără penali" spre București, împreună cu familia, inclusiv cu rudele noastre din Italia - venite special pentru acest eveniment. Ajunși la București, ne-am întâlnit cu colegii mei în zona Muzeului Antipa. Era o atmosferă pașnică, nu voiam decât să ne exprimăm nemulțumirea față de abuzurile pesedeului și de politica infracțională impusă de Dragnea.Ce a urmat știți cu toții. Îndrăzneala de a spune lucrurilor pe nume ne-a atras furia acestor psihopați, care ne-au luat la gazat și la bastoane. Jandarmeria și-a pătat uniforma și s-a transformat din apărătoarea oamenilor, în gardă pretoriană pusă în slujba unor infractori. Reflexele trupelor de securitate s-au manifestat odios.Bilanțul, după 2 ani? Alături de alte sute de participanți la acel protest am formulat o plângere penală împotriva șefilor jandarmeriei și a ministrului afacerilor interne, Carmen Dan. Modificările legislației penale au fost blocate în urma contestațiilor noastre și a presiunii formidabile venite din partea societății civile. Dragnea a ajuns în penitenciar.PSD, în încercarea de a schimba percepția de partid profund corupt, a copiat inițiativa "Fără penali în funcții publice", dar ține încă proiectul în sertar. PNL a făcut noi numiri de procurori de rang înalt, cu încălcarea recomandărilor Comisiei de la Veneția și a avizului CSM. Procurorul general nu a insistat pentru desființarea Secției Speciale și s-a opus înființării DNA-ului pădurilor. La fel și procurorul șef DIICOT.Procurorul de caz din cadrul DIICOT a clasat parțial dosarul 10 august, scăpându-i pe șefii jandarmeriei. Sigur, șefa DIICOT nu știa că urmează clasarea... Apoi, în urma presiunii opiniei publice și a declarațiilor Președintelui, procurorul șef DIICOT a infirmat soluția de clasare, iar infirmarea a ajuns în instanță.Astăzi, la 2 ani de la protestul din 10 august 2018, protestatari pașnici sunt luați pe sus din fața Ministerului de Interne. Pare că, deși s-a schimbat guvernul, unele lucruri au rămas la fel. Sunt încă forțe politice și structuri aparținând Sistemului care nu se lasă sub niciun chip reformate. Avem încă Secția Specială. Organele de ordine sunt umilite de interlopi, dar se iau de guler cu protestatarii.Nu, simt că nu avem motive să ne relaxăm, să lăsăm garda jos. Avem multe de îndreptat în justiție, în economie, în administrație...Generația asta trebuie să facă schimbarea. Nu ne mai permitem amânări. Altfel, ajungem la acel trist ”cine rămâne ultimul în România, stinge lumina” – precizează deputatul USR Constanța.