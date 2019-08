Stelian Tanase, analiza de COȘMAR pentru PNL și Klaus Iohannis: greșelile se platesc

Analistul politic Stelian Tănase susține că PNL și Klaus Iohannis au comis mai multe greșeli, după succesul istoric din 2014, iar asta a făcut ca în 2016 PSD-ALDE să câștige alegerile. Tănase avertizează că istoria se poate repeta, iar dacă PSD este acum la pământ, în viitor situația se poate schimba.

Citește și: VIDEO Dăncilă, anunț BOMBĂ în timpul discuțiilor cu protestatarii din Iași - Parteneriat public - privat pentru autostrada Marii Uniri

”PSD a cistigat categoric alegerile parlamentare din 2016. Cauza nu a fost atit efectul prestatiei deosebite a PSD, cit efectul atitudinii de noncombat a electoratului de dreapta, nemultumit de prestatia liderilor PNL. Normal ar fi fost dupa victoria lui Klaus Iohannis să urmeze o victorie a liberalilor în alegerile locale si parlamentare. Nu s-a intimplat astfel, contrar tuturor previziunilor. In perioada 2014/2016 Iohannis&Co au comis o sumă de greșeli mari. Ele au fost generate in esență de amestecul lui Iohnanis in activitatea PNL – 1/ prin numirea oamenilor lui de încredere la conducerea PNL (Gorghiu, Busoi, Voicu, etc). Din nefericire acestia s-au dovedit incapabili să conduca PNL in campaniile electorale. 2/ Multe decizii ale PNL au fost impuse/cerute de Iohannis a cărui inabilitate politica e dincolo de orice dubiu. Stingăciile și absentele sale au costat scump PNL și nu numai. Acești factori au dus la eșecul de proporții la alegerile din 2016. Din păcate PNL-ul nu a făcut nici măcar la congres analiza acelui esec, sub pretextul că nu se dorește o vinătoare de vrăjitoare. (nici PSD in vara asta la congres nu a analizat cauzele eșecului său ). Nu dorea nimeni asa ceva, dar trebuia sa fie identificați responsabilii și – eventual – sanctionati, unui chiar alungați din partid. Era mai ales necesara o analiza aprofundată a cauzelor eșecului. Nu s-a făcut asta pentru că implica persoana lui Klaus Iohannis.

În 2016 in loc sa se formeze un guvern condus de liberali și să avem o guvernare de dreapta, s-a format un guvern dominat de PSD, ceea ce a avut consecinte grave pentru țară. PSD, sub conducerea lui Liviu Dragnea, a trecut la un atac puternic impotriva statului de drept. Justiția a fost principala sa țintă. Nu atit pentru a o reforma, cit pentru a-i rezolva dosarele de la DNA din contul lui Dragnea. Atacul a fost posibil numai pentru că în Parlament a existat o majoritate covirsitoare PSD&ALDE. Lipsa unei opoziții capabile să țină piept a dus la abuzuri repetate din partea PSD. Amețeala succesului, ideea că pot face orice slujindu-se de majoritatea parlamentară, a dus la declinul rapid al PSD. De pe culmile puterii se vede azi contestat in toate straturile societătii. Amețeala succesului a produs și efecte secundare – liderii PSD au pierdut contactul cu realitatea. Programul electoral de guvernare s-a dovedit o ficțiune. PSD a lăsat măștile jos, a renunțat la social- democrația pe care o afișa și și-a arătat adevărata față. E un partid anti-democratic (vezi 10 august 2018), populist, nationalist și autoritar, de inspiratie Putin&Erdogan.

Presiunea pusă pe lumea româneasca s-a manifestat zilnic prin manevrele murdare din Parlament initiate de PSD&ALDE, dar si prin aparițiile publice ale liderului său suprem Liviu Dragnea care a confiscat agende publică. In acest an PSD a pierdut – previzibil – o parte insemnată a electoratul său captiv, destui dintre alegătorii săi cu vechime s-au reorientat spre partide, sau nu mai voteaza. Ceva asemănător s-a intimplat cu PNL, care in 2016, la alegerile parlamentare a primit 1,2 milioane de voturi mai puțin decit la alegerile locale. Lecția este clară. Electoratul nu-și mai urmează orbeste liderii politici. Fidelitățile se pot nărui peste noapte. Electoratul de azi este mai sofisticat decît cel din anii 90 ai secolului trecut. Greșelile liderilor PSD au dus situația lor dramatica de acum și mai ales la răsturnarea raportului de forțe cu PNL. Greselile au produs haos, debandadă, un declin grav care nu poate fi stopat pe termen scurt și mediu. Inainte de a fi infrint de Opoziție pesediștii s-au bătut singuri. Se adeverește (ca si in cazul PNL in 2016) că fiecare pasăre pe limba ei piere. Firește, PNL profită de această imprejurare. Dacă nu ar fost greșelile liberalilor despre care am amintit mai sus (și care a dus la apariția USRplus), azi PNL ar fi fost primul partid ca mărime și influență, după trei ani de guvernare, nu de opozitie. Greșelile se plătesc chiar dacă nu neapărat de către cei care le-au făcut.”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.