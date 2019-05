Stelian Tanase, analiza DEVASTATOARE pentru partidele de opoziție: Nu-i prea intereseaza

Analistul politic Stelian Tănase susține că a urmărit cu atenție discursul liderilor din opoziție, în această campanie electorală. În ciuda faptului că bate vântul schimbării, liderii PNL și USR nu vin cu nimic concret pentru a-i anunța pe români ce vor să facă în viitor și așteaptă să ajungă la putere doar pentru că PSD și ALDE se erodează politic.

”România are nevoie de o schimbare de direcție. Intîi de una politică. Deținătorii puterii trebuie să fie alții, nu PSD&ALDE. Tot procesul ar trebui să înceapă la 26 mai a.c. si sa se termine in toamna 2020. Cei care au/avut puterea în ultimii ani au arătat ce sunt in stare și și-au atins limita. În esentă ei au probat coruptie. A fost un atac continuu împotriva statului de drept – a separației puterilor – și împotriva unei justiții independente. In plus a apărut în ultimii ani o miză nouă – marginalizarea si eventual scoaterea României din UE. Apropierea de Rusia lui Putin si Turcia lui Erdogan în caz că Bruxelles insistă pentru respectarea regulilor UE. E în joc destinul/viitorul nostru european. Dar nimic nu este prea mult pentru actualii deținători ai puterii PSD&ALDE să își mențină controlul asupra resurselor, în esență a bugetului, considerat averea proprie de o coterie de politicieni.

Ar fi interesant în acest context fierbinte să aflăm un ceas mai devreme ce pregătește Opoziția pentru zilele de după preluarea puterii. Nu este prematur – tocmai limpezirea acestui aspect față de electorat ar contribui serios la dărîmarea puterii PSD&ALDE&UDMR. Atît timp cît vagul domină spațiul public și sunt prea multe întrebări fără răspuns, Opoziția se află într-o postură problematică. Vehicolul spontanei asocieri a celor de sensibilitate anti-PSD este real, dar nu și suficient. Care ar fi alternativa? Ce ni se propune pentru scoaterea țării din criză? Exista conturat un program economic? Dar unul social? Cum va arăta Romania sub altă guvernare ?

Am urmărit curios băile de mulțime ale Opoziției din acest week-end. Nu a spus nimeni la ce să ne așteptăm după alegeri, nici ce ni se pregătește. Inclin să cred că pe liderii Opoziției fie nu îi prea intereseaza aspectul, fie că nu știu nici ei. Care ar fi ideile de forță ale schimbării? Ce direcție ni se propune? Cum vor trece primele 100 de zile de guvernare? Să ne instalam noi în fotoliile ministeriale, să ocupăm Parlamentul și cine va trăi va vedea! Aceasta pare să fie în general atitudinea în Opoziție. Nici hotărîrea de a lupta nu mi se pare prea mare.

Va fi un guvern de coaliție cu PNL si Alianta a 2020, cel mai probabil. Am văzut de aproape care a fost soarta tuturor coalițiilor de după 1990. Opoziția democratică întîmpinată cu mult entuziasm și cu mari asteptări, eșuînd lamentabil după un an. Sunt mai realiști, mai precauți, mai pățiți liderii Opoziției de azi? Și-au luat măsuri să nu repete aceleași greșeli? Dacă da, nu le cunoaștem, nu le-a comunicat nimeni. O fi secret? Aud că unii își comandă deja cărți de vizita pe care scrie „ministru'” Ce sa zic – vrabia Mihai Viteazul!

Am asistat tv la ultimele băi de multime (cam rarefiată) și mitinguri de la Cluj și Focșani. Nu am văzut un mare entuziasm popular nici colo nici colo. Am observat aparatul de partid înghesuindu-se pe scenă, ca niste dni si dne să fie văzuți de camere. Plus alții, plasați în jurul scenei insărcinați cu aplauzele, scandările si cu agitarea banerelor. Nu a fost cine știe ce lume, dar PNL și Alianța 2020 par să-și facă treaba. Au turat motoarele de campanie. Arată totuși că se mișcă în direcția cîștigării alegerilor. Ce s-a spus la microfon mi se pare însă minor. Discursul încă nu are precizie și nu e bine țintit. Fiecare spune ce-l taie capul, după inspirație – care adesea a lipsit. Am ascultat prea mult populism și naționalism, multe imprecații dramatice și ideologie cît încape. Rog prudență, publicul a fost format exclusiv din cei deja convinși să voteze Opoziția. Bătălia se dă de fapt pentru cucerirea celor nehotărîți. Întîi să fie aduși la urne, apoi să și voteze anti-PSD. Ei trebuie ciștigați.

PNL și Alianta 2020 sunt singura speranță reală a unei schimbări în 2019-2020. Cel două grupări depind multe de lideri, dar și de noi, de cît de vibrantă este societatea civilă.”, arată Stelian Tănase, blogul personal.