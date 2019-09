Stelian Tanase, analiza devastatoare pentru Viorica Dancila: Nici nu cred ca a citit pactul pe care l-a propus

Analistul politic Stelian Tănase consideră că Pactul propus de premierul Viorica Dăncilă celorlalte partide este ”o gogomănie” venită după doi ani și jumătate de guvernare PSD. Tănase susține că Viorica Dăncilă agită acel document ”ca pe sfintele moaște”, dar crede că nici măcar nu l-a citit.

”De pe adresa email a lui Liviu Dragnea – PSD /cabinet președinte – VVDăncilă a trimis vineri ultima ei găselniță. Un așa-zis Pact pentru bunăstarea românilor. Ați auzit bine! Este ca-ntr-o istorie contrafactuală.Dacă vă place ne aflăm intr-o realitate paralelă dintr-un film fantasy. Despre ce vorbește ministreasa noastră din palatul Victoria nu există. Tocmai ea să vorbească despre bunăstare, care a adus la sapă de lemn românul obișnuit? Minte de stinge, nici nu cred să fi citit textul în particular. I l-a soptit pe sărite la ureche un expert. Dacă ar fi făcut-o singură, nu ar fi lansat o asemenea gugumănie. Zice ca suntem prosperi și economia duduie. Face asta într-o perioadă în care puterea de cumpărare – din cauza scumpetei fără precedent- a scăzut drastic. Cînd avem cea mai mare inflație din Europa, cind Romania se imprumută cu dobînzile cele mai mari la băncile stăine – ei bine, vine VVDăncilă și propune ceva pe care toată politica ei îl contrazice – un pact pentru bunăstarea românilor!!! Păi, nu!? Asa cum am mai scris aici ne crede proști, ne confunda cu ea. Dacă nu pricepe nimic, rezultă că nici noi nu pricepem. Ce ar fi de ințeles, mă întreb. O gospodină cind deschide frigiderul știe perfect căt o costă alimentele puse la rece. Nu are dancila VV1nevoie să vină tovarășa VVDănciă să îi explice cum stă chestia. Cum să stea!? Prost.

Prim-ministrul agită pactul ei de kko ca pe moaștele sfîntului Dumitru, doar/doar o crede cineva bazaconiile inșirate acolo. In esență, ca tactica electorală, este un atac preventiv. A luat din mîna opoziției tema economico-sociala unde ea este extrem de vulnerabilă. E vorba despre sărăcie vs. bunăstare, inflatia, puterea de cumpărare și scumpetea. Oamenii nu se mai ajung de la o leafă la alta și ea vorbește senină despre bunăstare. Care!?…Ca deziderat, firește, pentru că realitatea e cum e. Ce a făcut la guvernare pînă acum? A stat drepți in fața lui Dragne. După arestarea patronului ei și-a pierdut busola. PSD a băgat economia in pămînt prin bugete fanteziste, prin miniștrii corupți și incapabili, prin aventurismul economic pronunțat. De ce nu a adus bunăstarea promisă în campania electorală din 2014? Abia acum pare ea să-și propună să o aducă pe capul nostru. Secretul il stim – VV Dăncilă candidează fără șanse pentru fotoliul de la Cotroceni. Trebuie să pună totuși ceva pe masă, cît de cît. Nu poate să ofere chiar nimic. Și ce altceva poate să aducă în afară de niște vorbe!? Bilanțul guvernării PSD&Dăncilă este – în cel mai bun caz – zero.”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.