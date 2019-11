Stelian Tanase, analiza la sange a prezidențiabililor: de ce refuza dezbaterile electorale

Analistul politic Stelian Tănase susține că prezidențiabilii se consideră ”semizei” și se tem foarte tare de o dezbatere electorală pentru că atunci ar putea fi nevoiți să răspundă la întrebări incomode.

Citește și: Mihai Tudose trage cu TUNUL și are o poziție DIFERITĂ față de Victor Ponta: Noi trebuie să votăm Guvernul

”O vorbă spune că niciodată minciuna nu este mai des folosită ca-ntr-o partida de sex și campaniile electorale. Suntem în situația nr 2. Internetul este sufocat de imaginile candidatilor la președintie. Nu se întîlnesc în studiourile teve pentru că se tem unii de altii. Nu vrea niciunul să îi fie știrbită imaginea de semizeu, nici să fie contrazis, nici să fie silit să dea explicații în direct si sa se bilbiie. Isi ascunde grijuliu defectele si mai ales problemele de dosar. Nu vrea în ruptul capului să-si trădeze ignoranța în marile probleme care confruntă lumea românească de azi. Se votează pe impresia artistică, pe simpatii, nu pe solutii, pe strategii, pe viziuni. Fac ceva exceptie Iohannis si Paleologu. Cei mai mulți dintre ei sunt niște bieți oameni nimeriți întîmplător în această bătălie. Știu perfect că nu ajung la Cotroceni nici dacă stau in cap pe Arcul de triumf. De ce ar investi, de ce s-ar agita!?…

Nu dezbaterilor! este sloganul lor favorit în aceste zile. Candidații se tem mai mult ca de orice de aparițiile în public. Se rezumă să peroreze pro domo și atît. Se feresc de preopinenți ca dracu de tămîie. Preferă monologul și mitingurile cu acoliții. In consecință stafurile lor au trecut la un asalt fără precedent asupra mediului on-line. E mai ieftin decît o campanie clasică, în teren. Sălile inchiriate, trenurile, SUV-urile, avioanele, hotelurie, recuzita, instalațiile de sonorizare. Plus artiștii, fanfarele, bufetele bine garnisite, articole binevoitoare din presa locală. Toate costă parale multe. In trecutele campanii electorale costau o avere mai ales aparițiile teve. Patronii de televiziuni găseau in campanii cel mai bun prilej să-și echilibreze bugetele. Mergeau în gol, publicitate cit sa le ajungă pe o măsea, dar în timpul campaniilor electorale era un festin. Ieseau la vopsea. Circulau valizele de bani ca bicicletele pe strasse.

Azi cum deschizi computerul dai de unul sau altul dintre candidați zimbăreț, priveste încrezător zarea luminoasă a patriei. Respectivul candidat îți surîde ca o reclamă la o asigurare pe viață. Ce auzi seamănă foarte bine cu clipurile publicitare pentru detergenți, pastă de dinți, mașini de spălat. Cooperativa Higiena de pe vremuri. Sau Nufărul, dacă va place mai mult. Peisaj epurat. Toate lumea electorala se ocupă de curățenie. Asistăm la o așa-zisa campanie pe care sper s-o uităm cît mai curînd.”, scrie Stelian Tănase, pe blog.