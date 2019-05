Stelian Tanase explica eșecul PSD: 'A fost și este o guvernare bazata pe jaf și minciuna. Este efectul firesc'

Scriitorul Stelian Tănase a făcut o analiză la cald a alegerilor europarlamentare desfășurate duminică. El susține că rezultatul dezastruos obținut de PSD este unul explicabil, mai ales după momentul 10 august.

Citește și: Studenții au RUPT secțiile de votare în Cluj-Napoca: în șapte secții de votare prezența a fost de peste 100%

„Sunt mai multe legate legate de ce s-a întîmplat ieri. Mă voi ocupa de ele pe rind în aceasta săptămînă. De ce această participare masivă la urne, ieri? Mai multă lume ca niciodată la secțiile de votare – cozi interminabile, aglomerație, o administrație depășita total, surprinsă nepregatită de numarul extaordinar de mare a celor care au dorit să voteze.

Cred ca prezența masivă la urne a fost expresia unei exasperări, întii de toate. A mai fost și expresia limitei la care s-a ajuns, a gradului de suportabilitate vizavi de guvernarea PSD. Din 2016, cind PSD&ALDE au cistigat majoritatea parlamentară si au format guvernul, populația s-a aflat sub tirul inepțiilor politice ale liderilor PSD – devenit partid populist, eurosceptic, suveranist, cu mari simpatii pentru Putin si Erdogan si metodele lor de de guvernare. Dragnea a tratat populatia ca pe o carne de tun, supusă tuturor capriciilor sale. S-a visat in acești doi ani jumătate dictator, omul forte al României.

Totul a început cu ordonanta 13, care scos vreme de o săptămîna cite 500.000 mii de bucureșteni in stradă. In 10 august 2018 Dragnea și-a luat revanșa pentru acele proteste si căderea ordonantei 13 care țintea să-l salveze din mina justitiei. Stilul arogant și zeflemist al lui Dragnea&Tericeanu au adaugat ingredientele. De cite ori nu au fost jigniți jurnaliști la conferințele de presă? De cite ori Dragnea nu a sfidat mitocănește lumea? Nu mai zic cite minciuni sfruntate a turnat peste capetele tuturor. De ce? Și-a imaginat ca este vesnic, a confundat România cu curtea casei părintești din Gratia. S-a crezut zeu, a crezut că are întotdeauna dreptate, că poate fac orice dorește, și că țara e la cheremul lui. L-a costat scump iluzia asta.

miting psdLumea are nevoie de certitudini, de siguranță, de liniște. Asta așteapta de la o guvernare. Este exact ce nu a oferit PSD în acești ani. A fost un război permanent dus de Dragnea&Co împotriva populației pe care au dorit să o îngenunchieze – cu salariile, pensiile, promisiunile mai ales. Au vrut să o aservească ca să spună „Na, mă, v-am dat ca la chiori!” A fost/este o guvernare bazată pe jaf și minciună. Umilința supremă s-a înregistat în seara de 10 august 2018, cînd o mulțime pașnică de zeci de mii de oameni a fost lovită în Piața Victoria cu violență, atacată cu tunuri cu apă, cu gaze lacrimogene, cu bîtele, cu bocancii de jandarmii aflați în subordinea lui Liviu Dragnea și Carmen Dan. Un spectacol al ororii care a arătat clar ce ar fi Romania condusă de Dragnea. Lumea a înțeles.

Ieri, duminica, 26 mai, a venit replica demonstranților bătuți atunci. Lumea nu a mai avut curaj sa iasă în Piața Victoriei să protesteze, s-a temut, de acest Dragnea imprevibizibil care nu are scrupule, e cinic și capabil de violență. S-a format o majoritate – mută- care a așteptat primul prilej pentru a se revanșa. S-a intimplat ieri 26 mai. Fervoarea electoratul anti-PSD, anti-Dragnea, de aici a venit. Lumea obișnuită, banală, a dat buzna la secțiile de votare să arate ferm că trebuie respectată.

Dezastrul politic suferit de Liviu Dragnea este efectul firesc al serii de 10 august. Atunci opinia publică s-a întors irevocabil împotriva lui. Am văzut ieri ce s-a întimplat. A fost o zi magnifică”, a precizat pe blogul său Stelian Tănase.