Stelian Tanase profețește, inaintea deciziei CRUCIALE de la CCR: Pe Dragnea l-au apucat deja durerile de șale

Analistul politic Stelian Tănase susține că judecătorii Curții Constituționale vor amâna cât de poate de mult o decizie pe completurile de trei judecători de la ICCJ, ceea ce îi dă mari dureri de cap liderului PSD, Liviu Dragnea. Tănase susține că decizia este crucială pentru Liviu Dragnea, acesta dorindu-și să devină premier și mai apoi președinte al României.

”CCR nu e Curtea Supremă din SUA, cum iși imaginează unii. In SUA, judecătorii numiti de președinte la CS sunt somități în materie. Au o carieră în spate impecabilă. La Bucuresti, judecătorii CCR provin din partide, și au fost parcati in acest „cimitir al elefantilor” unde fac servicii celor care i-au numit. Asa încît sentințele lor nu trebuie privite cu mare atenție pentru ca nu sunt culmi în materie de drept și aplicarea legii în România. Sunt acte de politica mărunta care servesc pe unii și pe altii după circumstanțe.

Azi judecatorii CCR au de judecat un dosar care il privește pe Liviu Dragnea. Pot să îl infunde si să ajungă la puscărie, sau sa il rezolve și să-l spele ca la Nufărul. De aici drumul spre fotoliul de de prim-ministru sau de presedinte in toamna după alegeri nu mai e mult.

Scapa Dragnea azi de angarele, dosare și alte poveri? Cred ca nu. E d repsupus ca CCR va prefera din nou să amîne. Caz in care toată lumea, de-o parte si de cealaltă – va fi nemulțumită. Dragnea are nevoie de un verdict în asa fel încit procesul lui să se reia de la zero, ceea ce l-ar trimite dincolo de termenul de prescriere. E o tactică perfida care ar putea da rezultate. De doi ani (de cind PSD ara majoritatea în Parlament si guvernul) asistăm la manevre nesfirșite în justitie, la intrigi si razboaie in spatiul public care ar trebui sa ducă în final la eliberarea liderului PSD de dosare, de servituți, de sentinte si să-l lase liber cu averea și cariera lui.

Va indrazni azi CCR? Bănuiesc că nu deși nu bag mina in foc. Dupa ultima judecata CCR, cind a dat cisitg de cauza USR, e posibil să asistăm azi la o trîntire de basm, ca la carte. Un blat, cum se spune în fotbal.

Cine are ce de zis? E o zi crucială la CCR. Vom vedea cum se va sfîrși. Pe Dragnea l-au apucat deja durerile de șale.”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.