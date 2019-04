Stelian Tanase profețește SFARȘITUL lui Liviu Dragnea: Este o CATASTROFA pentru el!

Analistul politic Stelian Tănase susține că sondajele de opinie îi dau mari dureri de cap lui Liviu Dragnea, cel care riscă să sufere o mare înfrângere la alegerile europarlamentare. Tănase consideră că în aceste condiții, mandatul lui Dragnea la șefia PSD s-ar putea termina după 26 mai.

”Ultimele sondaje indică – o scăderea semnificativă a PSD-ului în intenția de vot. Și cele făcute în casă și cele care provin de institute independente de PSD. S-a produs de la începutul anului o inversare clasamentului. PNL a trecut înaintea PSD. Liviu Dragnea, care comanda mereu sondaje – este obsedat de ele din cite stiu – declară senin – acum, cind scorul îi este nefavorabil – că nu citește sondaje. Bine face! De ce să primească vești proaste? Ca să-și strice ziua!? Mai bine stă cu fața la perete și ignoră realitatea. Măcar de ochii lumii. Într-un an PSD a pierdut 10 puncte, un sfert din zestre. In 2017 avea lejer peste 40 de puncte și defila. A pierdut 20 de puncte de atunci. PNL cistigat un sfert…Pentru Dragnea seamănă a catastrofă.

Lucrurile s-au schimbat din rau rău în mai rău. Liviu Dragnea – in ciuda zeflemelei pe care o afișează de față cu ziariștii (cind nu e prea nervos și impertinent) – are motive seerioase să fie îngrijorat. Se indreaptă cu partidul lui spre o înfrîngere la alegerile euro-parlamentare. Asta ar duce spre finalul carierei lui politice – chiar dacă pare a fi un balaur cu 7 capete. Timp ca să fie oprită această tendință nu mai este. Au rămas numai două luni pînă la 26 mai.

Pină în toamnă, la alegerile prezidentiale, ar mai fi însă timp pentru a răsturna această tendință. Dar aici apare altă chestiune. PSD nu are un candidat pentru prezidențiale, unul capabil să-l învingă pe Iohannis vreau să spun. Nu are de unde să-l scoată în timp util. Iepurașii și jobenele nu au a face cu povestea asta…Dragnea stă dupa colt sperînd să fie chiar el candidatul acela. Dar el este cel mai slab candidat posibil. Iohannis îl poate bate încă din primul tur. Stă cel mai prost în sondaje (mult sub PSD) și are destule tinichele care pot fi ușor exploatate în campanie. Pietrele de moară de gîtul PSD sunt- 1/ neonorarea gravă a promisiunilor din campanie 2/ lipsa de performanță a guvernării. România stagnează comparativ cu celelalte țări din UE, 3/ obsesia pentru a-l scăpa de Dragnea de pușcărie a dus la un atac continuu împotriva justitiei. Puțină guvernare, multe scandaluri!!! Asta a oferit PSD cu guvernele sale – Grindeanu, Tudose, Dăncilă.

PSD nu este incă bătut. In Opozitie s-a instalat deja o stare de incredere nemăsurată si de multumire anticipată. Ambele sunt fff periculaose. Se fac liste, deja se impart portofolii. Rivalii mîrîie deja unii la alții Incep intrigile. Placinte e mare, ar trebui sa fie mai calmi. A apărut o idee nelalocul ei. Să raminem in 26 mai acasa pentru că , nu-i asa, nu e nevoie de votul tău. Alegerile sunt deja cîștigate! Cam așa încerca să mă convinga ieri un opozant – cam de e paradă, bun numai de gură, demagog de prima linie. Are deci cine sa cistige alegerile!!! a zis. Este o tendință de demobilizare a propriilor rinduri pe care liderii Opoziției – și așa dezbinați – trebuie să o curme din fașă. Cuvîntul de ordine trebuie să fie – Toată lumea la urne!”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.