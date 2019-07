Stelian Tanase, scenariu NEGRU pentru PSD: Dancila va fi alungata! Se pregatesc de naufragiu

Analistul politic Stelian Tănase consideră că PSD va merge cu Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale, iar eșecul este unul previzibil. Tănase consideră că Dăncilă va fi scoasă din joc după alegeri, iar apoi baronii își vor face adevăratele jocuri interne.

”Azi e ziua cea mare la PSD.VV Dăncilă va fi nominalizată candidat la președinție. După citeva hachite, fițe de mironosiță, și diferite declarații cu dus si intors, iat-o acolo unde s-a vrut. PSD va ignora sondajele deși ni s-a spus că acestea vor fi principalul criteriu. Asta pentru că VVDăncilă stă prost – la acest capitol – are numai 9% mult sub alti lideri pesediști. Firea de pildă. Se va tranșa chestiunea politic. Pe scurt va fi care pe care!? Ce sustinere are in CEx are VVDăncilă – premier si sef de partid și ce sustinere au alții? Pe cine sustin baronii? Evident, VVDăncila are toate atuurile, nu va mișca nimeni în front indiferent ce crede fiecare.

De ce va fi ea aleasa? Pentru ca s-a ambiționat să candideze. Consilierii ei o sfătuiesc astfel. O incurajează, o imping de la spate. Ce se vede dincolo de 10 si 24 nov nu are nimeni habar. Pai va fi cam asa. VV Dăncilă va obține cam 18%, (cu 4-5 procente mai putin decit la europarlamentare ) și nu va trece în turul al doilea. Ea va demisiona si daca nu o face va fi alungată într-un congres extraordinar. De altfel unul din pretextele pentru a candida este ca să raspundă pe de-a-ntregul de scor. Daca ar candida altcineva și ea ar fi în spate, jocul ar fi doar pe jumătate. Eșecul ar fi al candidatului, dar VVDăncilă ar plati. Si asta nu ii convine, după cum sustine. Asa – candidind ea însăși – iși asumă toată răspunderea.

VV Dăncilă se duce spre un eșec – cu tot cu partidul- de mari proporții. Este cel mai slab candidat pentru Iohannis. Cel mai slab candidat pe care PSD il poate prezenta în fața electoratului. Ea e tare doar in interiorul PSD, in poporul pesedist, dar la electorat nu valorează aproape nimic. Nu văd imensul aparat PSD trudind să adune voturi pentru VV Dăncilă. Multi o considera incapabilă și vor să scape de ea cu orice preț. E o solutie tranzitorie. O infringere a ei le-ar prinde bine. Va fi un „lasă-mă să te las” în campanie de toată minunea! Aparatul va trage tare numai la alegerile locale din vară unde fiecare iși joacă postul.

Pentru PSD problema este alta- alegerile prezidențiale influențează direct celelalte alegeri din 2020. Dacă în nov se confirmă trendul instalat in electorat la 26 mai, atunci va fi jale. PSD a intrat pe calea pierzaniei cu VVDăncilă in frunte. Așadar mai are de stat in fruntea PSD și al guvernului pină în decembrie. Intre timp partidul se pregătește de naufragiu…”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.