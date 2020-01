Stelian Tanase, semnal de ALARMA pentru PNL: marele RISC al alegerilor anticipate

Analistul politic Stelian Tănase consideră că alegerile anticipate ar reprezenta o bună oportunitate politică pentru liberali să îngroape definitiv PSD. Totuși, riscul cel mare este ca odată declanșată această procedură aceasta să se blocheze spre final și atunci costurile vor fi decontate de către cei de la PNL.

”Un bun amic mă întreaba de ce sunt împotriva alegerilor anticipate? Nu sunt!!!Dimpotrivă. Cred ca este cel mai bun moment ca liberalii mei să le provoace. PSD ar inregistra o înfringere fără precedent. Aici a dus sultanatul lui Dragnea. Urnele de vot ne-ar scuti pentru zece ani să îi mai vedem la putere pe pesedei. In 2016-2019 ne-a trecut glonțul pe la ureche.Era sa na facem frati cu Putin și Erdogan.

Am fost favorabil ideei în 1997 cu CDR si in 2005 cu ADA – organizarea de alegeri anticipate cu scopul de a consolida cistigul electoral si pentru a îndepărta de putere pentru multă vreme acelasi toxic PSD. De ce aș fi acum împotrivă? Repet, nu sunt. Asupra oportunitatii lor nu încape indoiala. Rareori PSD a fost atit de dezorientat. Este groggy politicește vorbind. E și motivul pentru care e disperat să nu se ajunga la ele. Nici jumatate din numărul lor de alesi din 2016 nu ar mai ajunge pe vechile pozitii – primari și parlamentari. PSD ar cistiga circa 20% din mandate, după ce in 2016 a avut 46%. Clar!? Pentru PSD anul 2020 va fi o catastrofă. Și atunci? Care este problema?

Răspund- procedurile prin care se ajunge la declanșarea lor. România nu e o republică prezidențială – cu un președinte care ar avea ca atribut dizolvarea Parlamentului atunci cind ar constata că nu mai reprezinta corpul electoral si – în acest context – să cheme lumea la urne. Exact situatia din 2020, 26 mai. Așa ar fi normal. Majoritatea PSD de azi s-a format în 2016. Intre timp, trei ani, lucrurile s-au schimbat sensibil. S-a văzut la alegerile europarlamentare si prezidentiale.

Mai este un aspect, Romania alege prin vot direct președintele. Pentru el se exprima milioane de voturi, are așadar o legitimititate puternică. Ar trebui să poată dizolva Parlamentul in iohannis orbananumite situatii descrise de Constituție. Ceea ce nu se intimplă. Cei care au scris Constituția din 2003, au imaginat o procedură extrem de complicată – care practic face imposibile asemenea alegeri. Așa au înteles Iliescu si Nastase să-si regleze raporturile. Se temeau unul de altul și s-au blocat reciproc. A rezultat acrobația asta cu trei guverne trîntite in Parlament.

In disperare de cauza Orban&Co au abordat această cale. E o manevra amplă care cere multă disciplină tactică, negocieri amănunțite cu celelalte partide anti-PSD ( care, atentie, au interese diferite). Cere de asemenea capacitatea de a face față unor situatii neprevazute, de a se replia, de reacționa prompt. Ma tem ca lanțul trofic se va rupe undeva. Procedura incepe saptamina viitoare. Există mari riscuri sa nu se ajunga la capăt cu ea. In 30 de ani nu a incercat niciodata, niciun partid, să execute aceasta manevră pentru a declansa alegerile anticipate. E o premiera absolută. Liberalii riscă. Anul trecut le-au reușit toate pariurile – la europarlementare, moțiunea de cenzură, dărîmarea guvernului VV Dăncilă, alegerile prezidentiale. Orban mizează oare pe steaua lui norocoasă? Cit este calcul, cît este hazard?

Întrebare – Cine garantează că odată PNL intrat in acest angrenaj, lucrurile se vor sfîrși cu bine (si in timp util)? Dacă piesa asta se intrerupe în actul doi sau trei, ce urmează? Țin pumnii lui Orban&Co să reusească.”, scrie Stelian Tănase, pe blogul personal.