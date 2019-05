Stenograme incendiare de la sedinta PSD! Codrin Stefanescu a fost sustinut de toti liderii filialelor judetene! Iata cine a regizat totul

Codrin Stefanescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ies la iveala detalii incendiare din culisele sedintei Comitetului Executiv al PSD, primul fara Liviu Dragnea, ajuns dupa gratii in cursul zilei de luni. La aceasta sedinta, a fost validat in fruntea partidului binomul Viorica Dancila - Paul Stanescu, in timp ce Gabriela Firea a revenit in fruntea organizatiei Bucuresti si vicepresedinte la nivel national. Reporterii BZI au discutat cu mai multe surse din Moldova, participante la sedinta Comitetului Executiv al PSD. La aceasta sedinta, Gabriela Firea, care capata tot mai multa putere in partid, a anuntat ca vrea sa-l schimbe pe Codrin Stefanescu din functia de secretar general al PSD! In locul lui Stefanescu, primarul capitalei il dorea in fu ...