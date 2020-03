Stenograme socante din dosarul de la DNA - Denuntatorii spuneau ca pe Sorina Pintea 'au aranjat-o baietii'

Stenogramele redate în dosarul de la DNA al Sorinei Pintea arată că denunţătorii acesteia suspectau că fostul ministru al Sănătăţii este victima unei operaţiuni ciudate. Pasaje redate de DNA din discuția ambientală dintre primul martor colaborator și denunțător al DNA, afaceristul Octavian Niculescu, și cel de-al doilea colaborator denunțător al DNA, afaceristul Mihai Coste, au fost publicate de presacurată.ro.

Mihai Coste: "Vorbesc pentru toamnă că sunt…"

Octavian Niculescu: "Aaa!"

Mihai Coste: "….niște jocuri care se vor face acuma la nivel local și ea vrea să facă niște…o avut niște înțelegeri pe acolo, dar oricum în București o zis că nu mai vine n…decât, no! Ca portofoliu în minister a zis că nu mai vine că s-o-mbolnăvit și o avut niște probleme…. Interesant cum s-o-mbolnăvit că… părerea mea… că te-o aranjat băieții! Dintr-o dată a avut… o făcut o boală autoimună cu tot felul de chestii, o început să i se (neinteligibil) pielea, că nu știu ce, cu na… îi bolnav ! Ceva să știi că (neinteligibil ) și Streinu Cercel că cineva m-o capsat! Că zice, chiar așa, dintr-o dată să… am o problemă? Că oricum ea e fată… rezistă la efort și așa mai departe! Și chiar s-o implicat pe ici pe acolo și a adus foarte mulți bani în, în sistem, nu numai la Baia Mare. Că prin Baia Mare o lăsat acolo de la (neinteligibil) să nu zică ăștia 'Bă, ai venit la minister și tragi toți banii acolo'. O dat și la ăia și la ăia și o dat bani mulți! Na! Și ce s-o-nt'mplat nu știu, acuma suspiciunea e că cineva i-o făcut o (neinteligibil), acuma îi pe tratament și-o mai revenit…îi ok."

Octavian Niculescu: "OK! Am înțeles!"

Discuțiile dintre cei doi, Octavian Niculescu și Mihai Coste, ambii denunțători și colaboratori ai DNA, au fost înregistrate audio și video și redate tot de DNA. Conversațiile dintre cei doi s-au purtat joi, 26 februarie 2020, între orele 15.51 și 16.43 în sediul firmei Tehnoplus al lui Octavian Niculescu din București.

Recent, Sorina Pintea a anunțat că a fost diagnosticată cu o boală autoimună gravă, dermatomiozită.

Tribunalul Bucureşti a decis, sâmbătă, arestarea preventivă pentru 30 de zile a fostului ministru al Sănătăţii, Sorina Pintea. Decizia nu este definitivă. Ea este acuzată că a luat de mită sumele de 10.000 de euro şi 120.000 lei, bani ce reprezintă un procent de 7% din valoarea unui contract.