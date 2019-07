Stenogramele apelurilor la 112 au fost publicate. Este revoltator

Întrega discuție dintre Alexandra Măceșanu și operatorul de la 112 a fost făcută publică. Stenogramele au fost publicate pe pagina de Facebook de unchiul minorei, Alexandru Cumpănașu, care a primit acordul părinților fetei. Parcurgerea întregii discuții este absolut tulburătoare. Este evidentă disperarea copilei dată de situația în care se află. Fata devine din ce în The post Stenogramele apelurilor la 112 au fost publicate. Este revoltător appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.