STERNOGRAMELE COMPLETE ale declarațiilor facute de Klaus Iohannis și Donald Trump la Casa Alba

Declarațiile președinților Klaus Iohannis și Donald Trump, de la începutul întâlnirii de la Casa Albă, au durat peste 30 de minute, timp în care liderul american a vorbit despre relația cu Rusia, China și UE, dar a făcut referire și la corupția din România.

Oportunitățile de imagini, care de obicei se întind pe parcursul a câteva minute, au durat 33 de minute la întâlnirea Klaus Iohannis- Donald Trump, care a avut loc marți, la Casa Albă.

Președintele american a fost întrebat când vine în România și ce se întâmplă cu vizele pentru conaționali, dar a evitat să dea un răspuns clar cu privire la această ultimă problemă. Ulterior, declarațiile s-au axat mai mult pe relațiile cu Rusia, China, Uniunea Europeană, Israel și situația politică și economică din SUA.

Președintele român și apoi omologul său american au fost întrebați de un jurnalist român despre lupta împotriva corupției din România. Liderul de la Casa Albă a afirmat că va aborda subiectul cu președintele României, susținând: "Există un număr de țări cu adevărat extraordinare, precum România, dar au o problemă imensă a corupției. Și am auzit că ați înregistrat progrese uriașe".

Redăm integral declarațiile publice făcute de președinții Donald Trump și Klaus Iohannis, la începutul întâlnirii de la Casa Albă:

Trump: Mi-ar plăcea să vin în România

Reporter: Veniți în România, domnule președinte?

Trump: Mi-ar plăcea.

Reporter: Când?

D.Trump: Nu știu, este un lucru despre care vom discuta.

Reporter: Ce credeți despre vize?

D.Trump: Ei bine, vă mulțumesc foarte mult tuturor. Este o onoare să fiu cu președintele României, care este foarte respectat și face o treabă foarte bună. Și am auzit că există un sezon politic în derulare în România, dar mi-aș imagina că vă veți descurca foarte bine, întrucât sunteți foarte talentați și iubiți oamenii. Avem o relație extraordinară cu România. Statele Unite și România se înțeleg mai bine ca niciodată și vreau să vă mulțumesc pentru acest lucru. Avem relații comerciale foarte intense, afaceri în desfășurare, avem mult comerț cu România și poporul său talentat. Noi cumpărăm, ei cumpără. Și avem mulți români în Statele Unite. Sunt oameni extraordinari. Muncesc foarte mult și au foarte mult succes. Câți români sunt în Statele Unite, știți? A calculat cineva?

Klaus Iohannis: Avem destul de mulți români în SUA, da.

D.Trump: Cred că, de fapt, îi cunosc pe cei mai mulți dintre ei.

K.Iohannis: (râsete) Oameni foarte buni.

D.Trump: Da, așa este. Sunt oameni extraordinari.

K. Iohannis: Poate un sfert de milion sau ceva de genul acesta.

D.Trump: Da, sunt mulți. Este un grup foarte mare. Dar ei, și ei iubesc România, vă pot spune acest lucru. Nu au uitat niciodată România. Tind foarte mult să aibă această atitudine, iar acesta este un lucru bun. Ei bine, vreau să vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că sunteți aici. Este o mare onoare, vă mulțumesc foarte mult.

Klaus Iohannis: Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, este o mare plăcere să fiu aici.

D.Trump: Ați vrea să spuneți ceva?

K. Iohannis: Da, aș vrea, în același sens, că este extraordinar să fiu din nou aici cu dumneavoastră, domnule președinte, iar acum avem oportunitatea de a discuta despre parteneriatul nostru strategic foarte bun. Și sub conducerea dv. puternică am progresat și vom continua să facem acest lucru. Este foarte important pentru noi și cred că suntem pe drumul cel bun și vă mulțumesc pentru acest lucru.

D.Trump: Cred că suntem pe drumul cel bun. Se întâmplă foarte multe lucruri interesante în țara dv, dar apreciem relațiile comerciale. În scurt timp vom avea o întâlnire importantă. Vom avea o întâlnire privată și voi avea o întâlnire în biroul Cabinetului cu numeroși oficiali din țara dv.

K. Iohannis: Da.

D.Trump: Și abia așteptăm acest lucru.

Da. Sunt câteva întrebări. John?

Trump vorbește despre disputele cu Fed despre rata dobânzilor

Reporter: Domnule președinte, ce fel de măsuri de urgență sau planuri analizează Casa Albă pentru evitarea unei scăderi economice? Am auzit că se discută despre reduceri ale taxelor salariale, despre anumite reduceri de impozite. Dumneavoastră ați vorbit foarte mult despre reducerea dobânzilor de către Fed, despre măsuri de relaxare cantitativă. La ce vă gândiți?

D.Trump: Ei bine, aș vrea să văd o reducere a ratei dobânzilor decisă de Fed deoarece acest lucru ar fi trebuit să se întâmple în urmă cu mult timp. Cred că sunt foarte tardivi, pentru că nu au făcut acest lucru mai devreme. Au crescut foarte rapid. Știți, eu am fost destul de vocal în legătură cu acest lucru. De asemenea, au înăsprit și măsurile cantitative, ceea ce este ridicol. Astfel, în pofida a ceea ce știți, dacă vă uitați, bănuiesc că ați numi-o o normalizare, dar, dacă vă uitați, economia noastră are o evoluție fantastică, iar dacă vă uitați la Administrația precedentă, ei nu plăteau dobânzi, nu aveau rate ale dobânzilor, aveau măsuri de relaxare, nu de înăsprire. Iar, sincer, este o mare diferență. Iar economia noastră este incredibilă. Situația locurilor de muncă, dacă vă uitați la piața muncii. Dar trebuie să fiți proactivi și chiar avem nevoie de o decizie a Fed de reducere a dobânzilor, deoarece dacă ne uităm la ce se întâmplă în Europa, Uniunea Europeană, spre exemplu, ei reduc dobânzile. Dacă vă uitați la Germania și la ce fac ei și la ce plătesc, ei adoptă de fapt măsuri în sens invers. Nu s-a mai văzut, nimeni nu a mai văzut acest lucru până acum, iar noi trebuie să ținem pasul măcar până la acest nivel. Deci, în acest moment, noi plătim o rată a dobânzilor foarte mare și nu urmăm tendințele din lume. Iar în general vorbind, acest lucru este în regulă. Dar nu pot exista disparități atât de mari, deci analizăm posibilitatea unei scăderi a ratei dobânzilor.

Ne-ar ajuta foarte mult dacă Fed și-ar face treaba și ar reduce substanțial rata dobânzilor. Ei adoptă măsuri de înăsprire cantitativă. Foarte rău să facă acest lucru. Ar trebui să adopte măsuri de relaxare, nu de înăsprire. Sau, minimum, nu ar trebui să facă nimic despre asta, dar trebuie să reducă dobânzile.

Celălalt lucru este, după cum știți, analizăm anumite reduceri de taxe. Dar eu analizez mereu acest lucru, reduceri de taxe. Acesta este unul dintre motivele pentru care avem o poziție economică atât de puternică. În acest moment suntem țara numărul 1 în lume din punct de vedere economic. Europa are numeroase probleme, Asia are numeroase probleme. Dacă ne uităm la China, are cea mai proastă situație din ultimii 27 de ani. Și vor să semneze un acord cu noi, dar vă pot spune că nu sunt pregătit să realizez acest acord. Dacă nu intenționează să facă un acord corect, eu nu sunt pregătit să avem un acord. Deci, nu știu, dar vă spun acest lucru. Ceva se va întâmpla. S-ar putea să fie curând, s-ar putea să fie un pic mai târziu, dar China vrea foarte mult acest acord.

Reporter: Ce fel de reduceri fiscale analizați? Am auzit despre o posibilă reducere a taxelor salariale și de indexarea câștigurilor de pe piețele de capital. Ce ați accepta?

D.Trump: Ei, bine, știți, am discutat mult despre această indexare, iar multor oameni le-ar plăcea indexarea și poate fi făcută foarte simplu. Și poate fi făcută direct de către mine. Deci analizăm acest lucru. După cum probabil ați auzit, eu pot să o fac direct. Deci, vorbim despre indexare. Noi analizăm mereu situația taxelor câștigurilor de pe piețele de capital și taxele salariale. Analizăm acest lucru și aș vrea să fac ceva în privința câștigurilor de capital. Discutăm despre acest lucru. Este un lucru extraordinar. Trece prin Congres.

Situația taxelor salariale reprezintă un lucru pe care îl analizăm, iar numeroși oameni ar vrea să vadă acest lucru deoarece afectează activitățile de lucru, pe angajații din țara noastră. Și avem numeroși angajați. Apropo, în acest moment, avem mai mulți oameni care lucrează în prezent decât am avut vreodată în istoria țării noastre. Avem aproape 160 de milioane de oameni care muncesc în prezent.

Cred că „recesiune” este un cuvânt care este inadecvat, deoarece este doar un cuvânt pe care anumiți oameni, și vreau să fiu politicos, anumiți oameni și presa încearcă să îl aducă în discuție deoarece ar vrea să vadă o recesiune. Suntem foarte departe de o recesiune. De fapt, dacă Fed și-ar face treaba, cred că am avea un flux uriaș de creștere economică. Un flux uriaș. Din punct de vedere psihologic, Fed este foarte important. De fapt, mai puțin, dar din punct de vedere psihologic, foarte important. Iar dacă Fed și-ar face treaba, care în realitate este făcută foarte prost în ultimul an și jumătate, ați vedea o creștere economică așa cum nu ați mai văzut până acum. Iar acest lucru ar fi reducerea ratei dobânzilor și, poate – dacă ne uităm la ceea ce face China, dacă ne uităm la ceea ce face Germania, dacă ne uităm la ceea ce fac multe țări – alocarea unor fonduri, deoarece noi vrem să concurăm cu aceste țări. Deci cred că noi de fapt suntem pe o direcție care să ne ofere o creștere economică uriașă dacă Fed și-ar face treaba și, ca să fiu sincer, este un mare „dacă”. Dar ar trebui, Fed ar trebui, Fed ar trebui să facă niște reduceri. Iar eu aș spune că ei ar trebui să spună cel puțin o sută de puncte procentuale pe o anumită perioadă, nu într-un singur moment. Într-o perioadă.

Reporter: Domnule președinte, poate țara să-și permită reduceri fiscale când noi avem deja deficite curente de mii de miliarde de dolari?

D.Trump: Ei, bine, nu discut despre acest lucru, nu discut despre a face ceva în acest moment. Dar indexarea este un lucru pe care mulți oameni îl plac de foarte mult timp. Și este ceva care ar putea fi făcut foarte ușor. Și mulți oameni au discutat, au vorbit despre indexare de mulți ani și este ceva la care cu certitudine mă gândesc. Vă pot spune că majoritatea oamenilor de la Casa Albă, la nivelul la care se analizează acest lucru, ar vrea o indexare. Și este ceva la care mă gândesc. Taxele salariale – mă gândesc la taxele salariale de foarte mult timp. Indiferent dacă facem acest lucru acum sau nu, nu va fi făcută din cauza recesiunii pentru că suntem – legitim, dacă am avea o reducere a dobânzilor de către Fed, dacă și-ar face treaba adecvat, dacă ar face o reducere consistentă, deoarece cresc foarte rapid, ați vedea o creștere economică așa cum nu a mai fost vreodată în această țară. Acum, dacă pornim de la alegeri, acea măreață zi de 8 noiembrie, dacă pornim de la acea zi de 9 noiembrie până în prezent, putem vorbi despre o creștere de aproape 60% a piețelor de capital. Dacă vorbim despre cifrele șomajului, sunt cele mai scăzute din istorie la multe categorii și, per total, aproape la cel mai scăzut nivel din istoria țării noastre. Cred că a mai fost în 1969. Putem depăși acel număr. Vreau să spun că țara noastră are o evoluție foarte bună.

Când am vorbit cu președintele, stăteam de vorbă și el a spus: „Felicitări pentru succesul major al economiei dumneavoastră și a țării dumneavoastră”. Am apreciat acest lucru. Dar țara noastră are o evoluție foarte bună.

Trump, despre suplimentarea forțelor americane în România

Reporter: Domnule președinte, ați fi de acord cu suplimentarea forțelor americane în România?

D.Trump: Ei, bine, este unul din lucrurile pe care le vom discuta astăzi. Presupun. Ați putea aduce în discuție acest lucru. Dar este ceva despre care vom discuta.

Relațiile cu Rusia

Reporter: Domnule președinte, anul viitor veți găzdui Summit-ul G7. Ați vrea să îl aveți pe Vladimir Putin înapoi în G7 și să redevină G8?

D.Trump:: A fost G8 pentru o perioadă îndelungată, iar acum este G7. Și mult timp discutăm, discutăm despre Rusia. Discutăm despre Rusia pentru că am fost la numeroase reuniuni G7. Și cred că președintele Obama, deoarece Putin a fost mai deștept decât el, președintele Obama s-a gândit că nu era un lucru bun să avem Rusia în acest grup. Deci a vrut ca Rusia să iasă. Dar eu cred că ar fi mai adecvat să avem Rusia în acest grup. Ar trebui să fie G8 deoarece multe dintre lucrurile despre care vorbim au legătură cu Rusia. Deci categoric aș vrea să fie din nou G8. Iar dacă cineva ar face această mișcare, eu categoric aș fi dispus să mă gândesc la ea în mod foarte favorabil. Dar, după cum știți, cea mai mare parte a timpului a fost G8. Includea Rusia. Iar președintele Obama nu a vrut Rusia în acest grup deoarece era depășit. Ei, bine, nu acesta este modul în care ar trebui să funcționeze lucrurile.

Reporter: Domnule președinte, în urmă cu doi ani ați spus că includerea României în programul de eliminare a vizelor este un subiect care ar trebui discutat.

D.Trump:: Da.

Reporter: La această întâlnire veți discuta despre această problemă?

D.Trump:: Am alocat mult timp acestei teme. Am petrecut deja mult timp discutând-o. Țările noastre au discutat despre acest lucru și urmează să, vom discuta despre ea astăzi într-o întâlnire foarte importantă, imediat după aceasta. Vă place această idee? Se pare că vă place ideea, nu? Programul de eliminare a vizelor, vă place ideea? OK. Nu, este ceva la care ne gândim.

Relația cu Venezuela

Reporter: Domnule președinte, referitor la Venezuela, este Casa Albă în contact cu regimul Maduro?

D.Trump: Da.

Reporter: Cu numărul doi din cadrul regimului, Cabello?

D.Trump:: Ei, bine, suntem în legătură. Discutăm cu diverși reprezentanți ai Venezuelei. Ajutăm Venezuela atât cât putem. Suntem în afara Venezuelei, dar ajutăm. Are nevoie de mult ajutor.

Este un tribut incredibil adus unor lucruri foarte rele care se întâmplă, iar acest lucru rău care se întâmplă este socialismul. Și este uimitor deoarece în urmă cu 15 ani era una dintre cele mai bogate țări. Acum este una dintre cele mai sărace țări. Are rezerve de petrol, are o serie de lucruri care se întâmplă, dar este foarte trist ce s-a întâmplat. Nu au apă. Nu au alimente. Noi îi ajutăm foarte mult. Discutăm cu reprezentanți de la diverse niveluri din Venezuela.

Reporter: Cu Cabello?

D.Trump:: Nu vreau să spun cu cine, dar vorbim la un nivel foarte înalt.

Trump: Cred că Boris Johnson va fi un premier extraordinar/ Relația cu UE, dificilă

Reporter: Care este statutul acordului comercial pe care vreți să îl semnați cu Boris Johnson la G7?

D.Trump:: Deci, am vorbit cu Boris Johnson. Cred că va fi un premier extraordinar. Cred că va face o treabă fantastică. Eu îl cunosc, mulți oameni știu că avem o relație foarte bună. Cred că va fi superior. Cred că va face ceva care va fi foarte – cred că va face ceva care va fi foarte important pentru Marea Britanie. Cred că va fi foarte important.

Relaționarea cu Uniunea Europeană – nu îmi place să vă spun acest lucru, dar relaționarea cu Uniunea Europeană este foarte dificilă. Ei poartă negocieri foarte dure. Sunt reprezentați de Jean-Claude, care este un prieten de-ai mei, dar este un om dur. Este un om foarte, foarte dur. Și este un negociator extraordinar. Și avem toate cărțile în această țară, deoarece tot ce ar trebui să facem este să introducem taxe pentru mașinile lor, iar ei ne-ar da orice ar vrea deoarece ei exportă milioane de mașini Mercedes. Exportă milioane de BMW-uri.

Dar vorbim despre Uniunea Europeană și vom vedea dacă putem obține ceva. Dar eu voi spune acest lucru: în relația cu Marea Britanie, nu au tratat foarte bine Marea Britanie. Ei, Uniunea Europeană, poartă niște negocieri foarte dure. Sunt negocieri foarte dure. Și cred că Marea Britanie are la conducere omul potrivit – persoana potrivită. Mă refer la Boris.

Situația din Afganistan

Reporter: Dacă pot să revin la Afganistan, care este planul dumneavoastră în prezent referitor la retragerea trupelor americane?

D.Trump: Ei bine, discutăm cu guvernul din Afganistan, discutăm cu talibanii, discutăm și cu alții și analizăm diverse lucruri. Suntem acolo de 18 ani. Este ridicol. Am redus puțin operațiunile. Avem în acest moment cca. 13.000 de persoane pe teren – 13.000 de americani. Și NATO are trupe acolo. Avem discuții bune. Vom vedea ce se întâmplă. Vom vedea ce se întâmplă.

Atenție, sunt 18 ani. Suntem ceva de genul, nu luptăm de fapt, suntem aproape mai mult o forță de poliție acolo. Sunt foarte mulți ani, dar suntem precum o forță de poliție. Și nu ar trebui să fim o forță de poliție. Și după cum am spus, și o voi spune și în alte momente, iar aici nu este vorba de folosirea armelor nucleare, am putea câștiga acest război într-o săptămână dacă am vrea să luptăm, dar nu am de gând să omor 10 milioane de oameni. Nu am de gând să omor 10 milioane de afgani, deoarece asta s-ar întâmpla. Dar eu nu vreau acest lucru.

Dar este un război care durează de aproape 19 ani și, sincer, este ridicol. Dar, spunând asta, este un loc foarte periculos și trebuie să fim atenți mereu la ce se întâmplă acolo.

Reporter: Se pare că ați vrea să vă retrageți total dacă ați putea.

D.Trump: Aș vrea să analizez diverse alternative. Una din alternative se derulează acum. Vorbim despre un plan. Nu știu dacă acest plan va fi acceptabil pentru mine. Sau poate nu va fi acceptabil pentru ei, dar discutăm. Avem discuții foarte bune și vom vedea ce se întâmplă. Este mai mult decât au făcut alți președinți. Dar am redus operațiunile, aducem unele trupe înapoi. Dar trebuie să avem o prezență. Da.

Reporter: Domnule președinte, ați putea să vă clarificați poziția privind intensificarea verificărilor persoanelor (care dețin arme, n.red.) după El Paso și Dayton? Păreați să susțineți total o astfel de inițiativă.

D.Trump: Corect.

Reporter: Referitor la inăsprirea măsurilor. Când plecați din Bedminster păreați să sugerați că avem deja legi solide privind verificarea situației, lucru pe care mulți oameni l-au interpretat ca și cum ați face un pas înapoi.

D.Trump: Ei bine, avem. Vreau să spun, nu am de gând să fiu drăguț. Avem măsuri de verificare foarte, foarte solide în momentul de față. Dar, într-un fel, am ratat unele zone, iar acele zone nu completează întregul cerc. Analizăm diverse lucruri. Și trebuie să vă spun că este vorba despre o problemă mintală. Și am spus-o de o sută de ori: nu este arma cea care apasă pe trăgaci, persoana apasă pe trăgaci. Este vorba de oameni bolnavi. Avem și acest tip de problemă. Acum analizăm și situația instituțiilor de boli mintale, pe care obișnuiam să le avem. Spre exemplu, de unde vin eu din New York, acolo au închis aproape toate instituțiile, sau cele mai multe dintre ele. Și toți acei oameni au ajuns pe străzi. Și au făcut acest lucru din rațiuni bugetare. Ei bine, New York nu este singurul caz. Au făcut acest lucru în multe locuri.

Reporter: Ați susține oricare dintre proiectele legislative ale Camerei Reprezentanților adoptate la începutul acestui an?

D.Trump: Ei bine, nu am de gând să intru în acest lucru. Dar avem discuții foarte semnificative cu democrații. Și cred că republicanii sunt foarte uniți. Suntem foarte puternici în privința celui de-al doilea Amendament. Democrații nu sunt deloc puternici în privința celui de-al doilea Amendament. Eu aș spune ca ei sunt slabi în privința celui de-al doilea Amendament și trebuie să fim atenți la acest lucru.

Cred că democrații ar renunța la al doilea Amendament. Și oamenii care – mulți dintre oamenii care m-au așezat pe mine în această funcție sunt susținători foarte puternici – și eu sunt. Și trebuie să fim foarte atenți la acest lucru. Știți, i se spune „o pantă foarte alunecoasă” și deodată totul se duce. Nu am de gând să permit acest lucru.

Corupția din România

Reporter: Președintele Iohannis –

D.Trump: Da, continuați, vă rog.

Reporter: Pentru domnul președinte Iohannis, veți discuta despre tema combaterii corupției din România cu președintele Trump? Veți discuta despre această problemă?

D.Trump: Vă rog, continuați.

K. Iohannis: Ei bine, sper, întrucât avem rezultate bune. Și vreau să îi împărtășesc aceste rezultate președintelui Trump.

D.Trump: Și care este întrebarea dumneavoastră?

Reporter: Întrebam despre combaterea corupției în România.

D.Trump: Ce drăguț să avem o întrebare despre România.

Reporter: Deci, vă întreb – vă întreb, veți discuta despre această problemă? Veți discuta despre lupta împotriva corupției cu omologul dv. român?

D.Trump: Sigur, voi discuta, sigur.

Reporter: Ultima dată l-ați lăudat pe președinte.

D.Trump: Sigur o voi face. Sigur o voi face.

Reporter: Data trecută l-ați lăudat.

D.Trump: Cred că este un om care poate rezolva problema corupției în România. Și el a făcut eforturi mari, din ceea ce am auzit. Nu am fost acolo în ultima vreme. Dar el a făcut eforturi foarte mari. Și cred că este omul care poate rezolva problema corupției. Există un număr de țări cu adevărat extraordinare, precum România, dar au o problemă imensă a corupției. Și am auzit că ați înregistrat progrese uriașe.

K. Iohannis: Am realizat, domnule.

Reporter: Domnule președinte, care este situația măsurilor de reducere a asistenței externe? Susțineți în continuare diminuarea fondurilor?

D.Trump: Ei bine, analizăm acest lucru. Și îl analizăm în diverse moduri. Și discutăm cu republicanii și democrații despre acest lucru. Anumite lucruri le putem păstra, iar anumite lucruri – probabil ar putea fi, știți, calculate strict. Poate că este vorba de un calcul strict. Vom vedea. Analizăm.

Și avem anumite lucruri care sunt prioritare în discuții. Vi le vom spune, să spunem, în aproximativ o săptămână.

Reporter: Domnule președinte, Administrația dv. a adoptat măsuri pentru a facilita discriminarea persoanelor LGBT la locul de muncă. Sunteți de acord cu aceste măsuri?

D.Trump: Ei bine, știți, tocmai am primit un premiu și susținere, ieri, din partea unui grup de profil. Mi-au dat – ați văzut, mi-au acordata susținerea lor. Și am fost onorat. Este vorba de Log Cabin? Grupul Log Cabin. Și am fost foarte onorat să-l primesc.

Nu. Eu am adoptat măsuri foarte bune față de această comunitate. Unii dintre cei mai mari susținători ai mei sunt din acea comunitate. Și cred că ei – și discut cu ei foarte mult despre aceste lucruri. Cred că am făcut foarte multe lucruri bune pentru acea comunitate.

După cum știți, Peter Thiel și mulți alții, au fost de partea mea în tot acest parcurs. Și le place activitatea mea. Și am primit o mare susținere din partea grupului Log Cabin.

Da.

Despre relația cu China

Reporter: Domnule președinte, dumneavoastră insistați că războiul comercial cu China nu afectează economia SUA. Dar mulți economiști nu sunt de acord cu acest lucru. Și se tem că în cazul în care China intră în recesiune ne va trage pe toți în jos cu ea.

D.Trump: Ei bine, OK. Lăsați-mă să vă spun ceva. În primul rând, noi avem o economie foarte bună. Dar cineva trebuia să abordeze China. După cum știți, eu citesc și văd foarte multe lucruri și citesc atât de mult și îi văd pe acești economiști spunând „Oh, renunță. Renunță la această abordare față de China. Renunță”. China a profitat de pe urma acestei țări 25 de ani, poate chiar mai mult decât atât. Și a venit momentul, indiferent dacă este bine pentru țara noastră sau rău pe termen scurt. Pe termen lung, este imperativ ca cineva să facă acest lucru deoarece țara noastră nu mai poate continua să plătească Chinei 500 de miliarde de dolari pe an din cauza proștilor care o conduc. Deci nu mă deranjează întrebarea. Indiferent că este bine sau rău pe termen scurt este irelevant. Trebuie să rezolvăm problema cu China deoarece ei iau peste 500 de miliarde de dolari pe an. Iar acest lucru nu include furturile de proprietate intelectuală și alte lucruri. De asemenea, din rațiuni de securitate națională.

Deci, fac acest lucru indiferent dacă este bun sau rău pentru declarația dumneavoastră despre „Oh, vom intra în recesiune pentru două luni”. OK? Ideea este că cineva trebuia să abordeze problema Chinei. Viața mea ar fi fost mai ușoară dacă nu aș fi abordat problema Chinei. Dar îmi place să fac acest lucru deoarece trebuia să îl fac. Și avem rezultate foarte bune.

China a avut cel mai prost an din ultimii 27 de ani. Și mulți oameni spun că este cel mai prost an din ultimii 54 de ani, OK? Iar sincer, nu vreau să se întâmple acest lucru, dar ne plasează pe noi într-o situație de negociere foarte bună, nu-i așa? Iar China vrea să obțină un acord, iar acest lucru este bun. Dar ei trebuie să propună un acord care este corect față de noi. Nu poate fi un acord care nu este corect față de noi.

Și ar trebui să fiți fericiți că eu port această luptă deoarece cineva trebuia să o facă. Nu puteam să ignorăm acest fapt – nici măcar nu cred că este sustenabil să trecem cu vederea ce se întâmplă. Ne furau toate ideile de proprietate intelectuală. Furturile erau incredibile. Ei îl numesc furt de proprietate intelectuală și îl evaluează la 300 de miliarde de dolari pe an. Cine știe cum îl evaluează? Eu nu știu să cuantific în dolari, nu știu să evaluez nivelul furturilor de proprietate intelectuală. Dar ei au experți care spun că este de cel puțin 300 de miliarde de dolari.

Cineva trebuia să facă acest lucru față de China. Obama ar fi trebuit să o facă. Bush ar fi trebuit să o facă. Clinton ar fi trebuit să o facă. Toți ar fi trebuit să o facă. Nu a făcut-o nimeni, o fac eu. Deci, ce veți spune? „Oh, acordurile mele comerciale generează aceste probleme” Acordurile mele comerciale nu cauzează probleme. Este un lucru care trebuia făcut. Singura diferență e că îl fac eu. Aș putea sta aici, acum, cu o piață a capitalului care ar fi cu 10.000 de puncte mai mare dacă nu aș vrea să fac aceste lucruri. Dar cred că nu avem de ales. Și mulți oameni care cu adevărat cunosc situația, care iubesc țara noastră, spun „vă mulțumim foarte mult că faceți acest lucru”. Și noi câștigăm deoarece ei au cel mai prost an pe care l-au avut în ultimele decenii. Iar situația nu va merge decât spre rău.

China a pierdut două milioane de locuri de muncă în ultima lună și jumătate deoarece se mută – oamenii și companiile se mută în țări neafectate de taxe vamale. Au pierdut peste două milioane de locuri de muncă într-o perioadă foarte scurtă. Urmează să piardă mai multe locuri de muncă. Și dacă nu aș ajuta eu anumite companii – companii americane precum Apple – pentru o perioadă scurtă de timp, s-ar putea să îi ajut, doar până vor face ceea ce trebuie, adică probabil să se mute din China. Deoarece va fi o perioadă foarte scurtă de timp. Dacă nu i-aș ajuta, vreau să spun că ar putea avea o problemă mare.

Iată care este ideea: Cineva trebuia să abordeze China pentru ceea ce face Statelor Unite din punct de vedere economic. Avem câștiguri mari. Eu mi-am asumat această sarcină. Și ar fi trebuit să fie făcută de președinții precedenți, dar eu am asumat-o. Și sunt fericit să fac acest lucru, deoarece trebuia făcut. Iar oamenii deștepți spun „vă mulțumim foarte mult”. Iar oamenii proști nu au nicio idee. Apoi avem oamenii politici, iar ei merg după cum bate vântul.

Iar ei toți știu – chiar și senatorul Schumer a spus „Donald Trump face o treabă foarte bună cu China”. Nu îmi venea să cred. Dar Schumer crede că fac ceea ce trebuie. Iar el face ce trebuie spunând acest lucru, întrucât știe că națiunea chineză reprezintă o mare amenințare economică. Iar ei luau toți acești bani pe care îi luau de la noi și își construiau avioane și nave și multe alte lucruri, iar noi nu putem permite acest lucru.

Reporter: Domnule președinte, referitor la China, există un nou studiu din Australia care sugerează că actualele capabilități militare chineze din Marea Chinei de Sud, din regiunea indo-pacifică, ar putea neutraliza cele mai multe baze americane în doar câteva ore. Aveți insomnii din cauza acestui lucru?

D.Trump: Ei bine, nimic nu mă ține treaz noaptea. Vă spun, noi putem neutraliza orice, noi suntem cei mai puternici din lume. Iar când am venit eu la putere în urmă cu doi ani și jumătate, eram într-o situație foarte rea. Acum suntem într-o situație foarte bună. Aveam 700 de miliarde de dolari, 716 miliarde de dolari, iar apoi 738 de miliarde de dolari. Avem cea mai puternică armată din lume în momentul de față. Și ne apropiem de finalizarea reconfigurării totale. Am reconstruit armata.

În momentul de față nu este nimeni care să se apropie de noi din punct de vedere militar. Nici măcar să ajungă mai aproape.

Reporter: Deci nu vă preocupă deloc Armata Chinei.

D.Trump: Nu, deoarece ar plăti un preț pe care nu ar vrea să îl plătească.

Reporter: Este John Sullivan alegerea dv. pentru funcția de ambasador SUA?

D.Trump Este cineva care este avut în vedere și respectat foarte mult. În Rusia?

Reporter: Da, domnule.

D.Trump: Da. Foarte respectat.

Reporter: Deci el este alegerea dv. sau încă...

D.Trump Ei bine, știu că Mike Pompeo îl place foarte mult. Si este foarte respectat. Deci poate să fie foarte bine. Da.

Reporter: OK. Mulțumesc.

Reporter: Dar referitor la Huawei, domnule președinte? Credeți că parteneri precum România ar trebui să analizeze situația Huawei pentru a lua o decizie bună dacă...

D.Trump Ei fac acest lucru. România face acest lucru.

Reporter: Domnule președinte, referitor la Afganistan din nou. Talibanii poartă negocieri cu SUA, dar nu discută cu Guvernul afgan. Dacă Statele Unite s-ar retrage și talibanii ar intra în ofensivă, SUA ar interveni pentru a salva, să spunem, Guvernul afgan?

D.Trump: Ei bine, talibanii nu respectă Guvernul afgan. Nu au niciun respect pentru Guvernul afgan. Iar eu înțeleg acest lucru și știu acest lucru. Și nu s-au înțeles deloc o perioadă lungă de timp.

Dar noi am fost o forță de menținere a păcii acolo într-un anumit mod timp de 19 ani. Și la un anumit punct trebuie să spui: „Este suficient”. Merg la Walter Reed și văd tineri care au călcat pe bombe și și-au pierdut picioarele, și-au pierdut brațele și în anumite cazuri și-au pierdut și picioarele, și brațele și fața. Și trăiesc. Din nou, putem câștiga, dar nu vreau ceea ce trebuie să facem pentru a câștiga. Și cred că cei mai mulți oameni sunt de acord cu mine.

Reporter: Ați asuma angajamentul protejării Guvernului afgan?

D.Trump În acest moment, ceea ce face este să negociem cu Guvernul și să negociem cu talibanii și vom vedea ce se întâmplă apoi.

Vă spun acest lucru: talibanii ar vrea să înceteze confruntările cu noi. Ar vrea să înceteze luptele cu noi. Au suferit pierderi mari, dar vom vedea ce se întâmplă. Țineți cont, este un loc foarte dur. Uniunea Sovietică a devenit Rusia din cauza Afganistanului. Asta s-a întâmplat. Cineva ar spune: „Ei bine, ar interveni Rusia”. Eu am spus: „Dacă vor, îi lăsăm. Cred că au încercat acest lucru anterior, oricum. Nu a ieșit prea bine”.

Reporter: Sunt talibanii de încredere? Sau am ajunge înapoi unde ne aflam înainte de atentatele din 11 septembrie?

D.Trump: Nimeni nu este de încredere. Nimeni nu este de încredere.

Reporter: Sunteți îngrijorat referitor la revenirea la situația dinainte de 11 septembrie?

D.Trump: În lumea mea, în această lume, cred că nu poți avea încredere în nimeni.

Reporter: Dar putem reveni la situația dinainte de 11 septembrie cu talibanii care să aibă control total asupra Afganistanului?

D.Trump Ei bine, trebuie să fim atenți la acest lucru. Vom avea mereu informații ale serviciilor, vom avea mereu pe cineva acolo.

Dar poți spune acest lucru despre numeroase locuri, Jon. Știi, nu trebuie să fie neapărat acel sector. Dar nu trebuie să pară Universitatea Harvard a terorismului. OK? Pare a fi. Și vom avea mereu pe cineva acolo. Iar dacă talibanii au într-adevăr dreptate în ceea ce spun, ei vor opri să se întâmple acest lucru, întrucât îl pot opri foarte ușor. OK? Deci vom vedea.

Reporter: Criza dintre India și Pakistan.

D.Trump: Este ceva major.

Reporter: Și știu că ați avut un număr de discuții. Poate fi soluționată?

D.Trump: Ei bine, ei au avut acest lucru, aceste discuții, de sute de ani, chiar dacă sub diferite nume. Dar asta este situația, este Kashmir. Iar Kashmir este un loc foarte complicat. Avem hindușii și avem musulmanii și nu aș spune că se înțeleg foarte bine. Deci asta este ceea ce avem în momentul de față.

Și avem milioane de oameni care vor să fie conduși de alții și poate de ambele părți. Și avem două țări care nu s-au înțeles bine de mult timp. Și, sincer, este o situație explozivă.

Am vorbit cu premierul Khan. Am vorbit, de asemenea, cu premierul Modi. Amândoi sunt prieteni de-ai mei. Sunt oameni extraordinari, sunt oameni extraordinari. Și își iubesc țările și sunt într-o situație dură. Kashmir este o situație foarte dură. Noi vorbim despre asta. Această situație durează de zeci de ani. Confruntări. Nu mă refer la confruntări de genul că ai trage cu o pușcă, mă refer la confruntări majore, de genul folosirii tunurilor și armelor grele. Și acest lucru durează de o perioadă lungă. Dar eu mă înțeleg bine cu amândoi. După cum știți, premierul Khan a fost aici de curând, iar m-am întâlnit și mă voi întâlni cu premierul Modi la sfârșitul săptămânii, în Franța. Cred că ajutăm în această situație. Dar există probleme uriașe între aceste două țări și știți asta. Voi face tot ce pot pentru a media sau a face ceva. O relație extraordinară cu amândoi, dar nu sunt chiar prieteni în acest moment. Situație complicată. Multe lucruri au de-a face cu religia. Religia este un subiect complicat.

Relația cu Israel

Reporter: Referitor la Israel, congresmena Ilhan Omar a declarat ieri că SUA ar trebui să regândească politica de asistență față de Israel după ce ea și Tlaib nu au primit permisiunea de intrare. Congressmenei Tlaib i s-a permis ulterior intrarea, dar a decis să nu mai meargă acolo. Ar trebui să existe o modificare a asistenței oferite de SUA Israelului.

D.Trump: Nu. Și ar trebui să observați lucrurile oribile pe care Tlaib le-a spus despre Israel și „AOC plus trei” (Alexandria Ocasio-Cortez). Eu așa le spun: AOC, AOC plus trei. Și ar trebui să vedeți lucrurile pe care cele patru le-au spus despre Israel în ultimii ani.

Vreau să spun, Omar este un dezastru pentru poporul evreu. Nu îmi pot imagina, dacă are evrei în districtul ei, că aceștia ar putea vota cu ea. Dar ceea ce a spus Omar și ceea ce a spus Tlaib.

Și ieri am observat pentru prima oară, că Tlaib era în lacrimi. Dintr-o dată, este în lacrimi. Lacrimi. Pe mine nu mă păcălește. Pe mine nu mă păcălește. Nu mă păcălește nicio secundă deoarece am văzut-o într-o stare foarte vehementă la multe mitinguri de campanie, la mitingurile mele de campanie înainte de a fi congressmenă. Eu am spus: „cine este?”. Și am văzut o femeie care era violentă și vehementă și în afara controlului.

Și dintr-o dată văd această persoană care plânge deoarece nu își poate vedea bunica. Nu își poate vedea bunica. I-au dat permisiunea, dar s-a opus, nu a vrut să o facă.

Deci aceasta este o decizie a Israelului. Nu este – mulți oameni spun că a fost decizia mea. Este o decizie a Israelului. Le pot acorda permisiunea dacă vor, dar nu cred că vor. Când citești lucrurile pe care le-au spus despre Israel – ce rău. Și dacă privești parcursul lor, dacă te uiți la parcursul lor, acela va fi un tur de propagandă împotriva Israelului.

Deci eu nu învinovățesc Israelul pentru ceea ce au făcut. Eu nu am nicio legătură cu asta, dar nu îi învinovățesc. Eu cred că ar fi fost foarte rău să le lase să intre. Inclusiv cele patru, mă refer la cele patru. Dar acestea două, Omar și Tlaib.

Cred că ar fi un lucru foarte rău pentru Israel, dar Israelul trebuie să facă ceea ce vrea. Dar nu aș reduce asistența acordată Israelului. Și nici măcar nu pot să cred că avem această conversație.

În urmă cu cinci ani, ideea de a purta discuții pe această temă – chiar și în urmă cu trei ani – de a reduce asistența acordată Israelului din cauza a două persoane care urăsc Israelul și poporul evreu – nu cred că am fi avut măcar această conversație. Unde a ajuns Partidul Democrat? Cum au ajuns să apere două persoane în detrimentul Statului Israel?

Și cred că orice evreu care ar vota cu un democrat, cred că arată fie lipsa totală a cunoștințelor, fie o mare lipsă de loialitate.

Corect? Vă mulțumesc foarte mult tuturor.”