Steven Adler, fost baterist al trupei Guns N’ Roses, sustine ca s-a injunghiat accidental - VIDEO

Steven Adler, fost baterist al trupei Guns N' Roses, susţine că presa a creat confuzie privind spitalizarea lui în urmă cu o săptămână şi afirmă că s-a înjunghiat accidental. Adler a publicat joi un mesaj video în care afirmă: „Sunt în viaţă şi mă simt bine". „Regret confuzia creată de media (care au susţinut că toboşarul ar fi încercat să se sinucidă, n.r.). Sunt nerăbdător să mă văd cu toată lumea pe 12 iulie, la Golden Nugget din Las Vegas, şi pe 13 iulie, la mitingul moto din Oregon. Vă iubesc pe toţi şi abia aştept să vă văd şi să vă îmbrăţişez. Mulţumesc pentru dragostea voastră şi pentru sprijin". Pe 27 iunie, site-ul TMZ a scris că Adler a fost spitalizat după ce s-a înjunghiat în abdomen. Reprezentantul muzicianului a declarat că nu a fost vorba despre o tentativă de sinucidere şi că rana a fost una minoră. Născut pe 22 ianuarie 1965, Steven Adler a făcut parte din trupa Guns N' Roses între anii 1985 - 1990. A fost înlocuit, în 1990, de Matt Sorum, care apare pe două dintre albumele formaţiei - „Use Your Illusion I" (1991), „Use Your Illusion II" (1991) şi „The Spaghetti Incident?" (1993). La rândul lui, Adler a participat la înregistrările albumelor „Appetite for Destruction" (1987) şi „Lies" (1989). El s-a alăturat lui Slash, Axl Rose şi Duff McKagan pentru două concerte în 2016, însă nu a putut participa la întreg turneul „Not in This Lifetime" din cauza unei intervenţii chirurgicale la spate. Steven Adler a fost inclus în Rock and Roll Hall of Fame ca membru al Guns N' Roses, în 2012.