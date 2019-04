Steven Spielberg, despre platformele de streaming: Vreau ca experienta din sala de cinema sa ramana relevanta in cultura noastra

steven spielberg google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Cineastul american Steven Spielberg a scris intr-un e-mail trimis The New York Times ca, desi cauta sa apere salile de cinema, isi doreste ca oamenii sa se bucure de divertisment in orice forma li se potriveste. In mesajul lui, cineastul spune ca vrea ca toata lumea sa aiba acces la filmele mari, dar si ca cinematografele sa supravietuiasca. Avengers Endgame a avut premiera de gala. Recordurile de asteptat ale ultimului film din serie „Vreau ca oamenii sa gaseasca divertismentul in orice forma care li se potriveste. Marele ecran, micul ecran - ce conteaza pentru mine este o poveste buna si toata lumea trebuie sa aiba acces la mari povesti. Totusi, cred ca oamenii simt nevoia sa aiba ocazia sa ...