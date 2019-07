Stevie Wonder va fi supus unui transplant de rinichi

Artistul american R&B Stevie Wonder va face o pauză în turneu pentru a fi supus unui transplant de rinichi, potrivit Variety citată de news.ro.

Wonder a anunţat acest lucru sâmbătă, în timpul recitalului de la festivalul British Summer Time Hyde Park. El a explicat că va susţine încă trei show-uri înainte de a fi supus intervenţiei, în luna septembrie.

„Ce se va întâmpla este asta: voi fi operat”, a spus el în faţa mulţimii. „Nu trebuie să auziţi zvonuri despre nimic. V-am spus eu ce se întâmplă. Sunt bine”.

Wonder, în vârstă de 69 de ani, a confirmat că are deja un donator, fapt primit cu aplauze de public.

„Am un donator, totul e bine. Vreau să ştiţi că am venit aici să vă ofer dragostea mea şi să vă mulţumesc pentru dragostea voastră”, a mai spus el.

În concert, el a interpretat câteva piese clasice, între care „For Once in My Life” şi „Master Blaster”.

Concertul lui a fost al doilea eveniment major în parcul londonez, unde vor cânta Barbra Streisand, duminică, Florence + The Machine, pe 13 iulie, şi Robbie Williams, pe 14 iulie.