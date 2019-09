Stiai ca Antonia are o sora? Uite ce frumoasa este Alessia

Antonia este una dintre cele mai frumoase si apreciate vedete din Romania, si fanii ii cunosc aproape toata familia. Spunem aproape, deoarece artista are o sora, de care putina lume stie. Parintii Antoniei sunt despartiti de cand aceasta era foarte mica, iar fiecare si-a refacut viata.

Tatal vitreg al Antoniei s-a recasatorit cu Bianca, o femeie care i-a daruit o fetita pe nume Alessia. Sora mai mica a Antoniei are 8 ani, la fel de frumoasa si se inteleg de minune.

„Suntem in relatii foarte bune. Ma inteleg de minune cu actuala sotie a tatalui meu, Bianca. Ii vizitez, mai ales ca imi e foarte drag sa o vad pe fetita lor, surioara mea. Ii duc mereu cadouri‘, spunea Antonia intr-un interviu mai vechi.

”Nu a fost vreo chimie sexuala”

In ceea ce o priveste pe Antonia, frumoasa vedeta isi aminteste cu placere momentele in care Alex incerca sa o cucereasca. ”Pai cum sa va spun… Mi-l amintesc pe Alex cum incerca sa ma cucereasca pur si simplu prin caracterul lui, prin felul lui de a fi. Este un barbat respectuos, ma facea sa rad si am avut chimie de la inceput. Repet, totul a fost cumva treptat, adica nu a fost vreo chimie sexuala sau ceva de acest gen”.

Alex Velea si Antonia sunt fericiti si se citeste asta in tot ceea ce spun.

”Am fost, practic, supusi unui test al destinului, caruia i-am facut fata cu brio. Pentru ca noi am simtit ca Dumnezeu ne-a dat iubirea asta si noi trebuie sa avem grija de ea. Si uite ca s-a concretizat printr-o familie: avem doi baieti, avem si o fata si suntem fericiti”, a mai spus Velea.

