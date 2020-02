Stilul Oscar 2020 - Actrita Natalie Portman a purtat numele unor regizoare. Cineastul Spike Lee l-a omagiat pe Kobe Bryant

Vestimentaţii strălucitoare, dar şi cu mesaje au fost purtate de vedete la cea de-a 92-a ediţie a galei premiilor Oscar, care a avut loc duminică seară, la Dolby Theatre din Hollywood. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); Spre deosebire de anii trecuţi, când au fost susţinute diferite cauze, la ediţia de anul acesta puţini invitaţi au ţinut să transmită un mesaj prin hainele şi accesoriile purtate. Actrţa Natalie Portman a ales o ţinută Dior Haute Couture. Pelerina purtată de ea a avut brodate numele Scafaria, Wang, Gerwig, Diop, Heller, Matsoukas, Har'el şi Sciamma - regizoare care au fost omise din rândul nominalizaţilor de anul acesta. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Lorene Scafaria („Hustlers”), Lulu Wang („The Farewell”), Greta Gerwig („Little Women”), Mati Diop („Atlantique”), Marielle Heller („A Beautiful Day in the Neighborhood”), Melina Matsoukas („Queen & Slim”), Alma Har'el („Honey Boy”) şi Céline Sciamma („Portrait de la jeune fille en feu”) au fost considerate marile absente din lista selecţiilor. La categoria regie, unde s-a impus sud-coreeanul Bong Joon-ho („Parasite”), nu a fost nominalizată nicio femeie. Lista i-a cuprins şi pe Sam Mendes („1917”), Todd Phillips („Joker”), Martin Scorsese („The Irishman”) şi Quentin Tarantino („Once Upon a Time... in Hollywood”). Doar cinci femei au fost nominalizate, în istoria Oscarurilor, pentru regie: Kathryn Bigelow („The Hurt Locker”), Lina Wertmüller („Seven Beauties”), Jane Campion („The Piano”), Sofia Coppola („Lost in Translation”) şi Gerwig („Lady Bird”). Bigelow este singura care a fost premiată, în 2010. La gala de anul acest ...