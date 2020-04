Marcel Boloș, ministrul pentru fonduri europene, a anunțat luni seara, după ședința de guvern, că stimulentul de risc pentru personalul medical care luptă cu epidemia de Covid-19 va fi de 2.500 de lei, de acest stimulent urmând să beneficieze circa 75.000 de cadre medicale. Stimulentul de risc va fi acordat întregului personal care deserveşte pacienţii The post Stimulent de risc de 2.500 lei pentru cadrele medicale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.