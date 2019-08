Stimulente financiare pentru elevii de 10 la Evaluarea Nationala si la Bacalaureat

Viorica Dancila guvern google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Guvernul va aproba si in acest an stimulente financiare pentru elevii si absolventii de liceu care au obtinut media generala 10 la Evaluarea nationala si la Bacalaureat, a anuntat astazi premierul Viorica Dancila. "Guvernul Romaniei acorda si in acest an stimulente financiare pentru elevii care au obtinut media generala 10 la examenele nationale. Sustinem tinerii capabili de performante scolare si vom acorda stimulente financiare de 1.000 de lei fiecarui absolvent al clasei a VIII-a care a obtinut media 10 la Evaluarea nationala, respectiv 3.000 de lei fiecarui absolvent de liceu care au obtinut media 10 la examenul national de Bacalaureat. Masuri RADICALE anuntate de Viorica Dancila dupa ...