Stirea momentului in showbiz! Vedeta de la Kanal D a divortat: „Luni am semnat actele”

Stirea momentului in showbiz! O alta vedeta a decis sa se desparta de partenerul de viata si sa porneasca pe un alt drum. Mai mult, chiar ea a anuntat ca actele de divort au fost semnate… luni.

Madalina Vlad – ex-Predoi -, vedeta Kanal D de la Exatlon, a luat decizia de a divorta de Flavius. Se cunosteau de mici, crescusera impreuna si au format o familie timp de 7 ani. Numai ca, dupa revenirea din Republica Dominicana, Madalina a pus in practica o hotarare luata cu mai mult timp in urma. A ”actionat”, dupa cum recunoaste.

”Eu si fostul meu sot am crescut impreuna. Din cauza lor nu mai pot sa zic! Suntem impreuna de mici, am crescut, nu mai mergeam pe acelasi drum, de sapte ani am fost impreuna. Cand m-am intors din Dominicana, m-am decis sa… Decizia era luata de ceva timp in interiorul meu si am zis sa actionez. Dupa Republica Dominicana, am aterizat sambata si luni am semnat actele. Am impartit un catel si doua pisici. Acum lasand gluma la o parte, cred ca oamenii de acasa nu au inteles nimic”, a marturisit Madalina Predoi, conform wowbiz.ro.

Nu a fost o decizie usoara

Madalina spune ca nu i-a fost usor sa ia aceasta decizie, insa fostii parteneri de viata au reactionat… ok. Paradoxal, inca nimeni din familia Madalinei nu a aflat vestea, iar vedeta marturiseste ca si-a propus sa traiasca tot ”ceea ce vine”

”Nu a fost usor pentru mine, oricum. Am reactionat amandoi ok, ca si prieteni, cand m-am intors de la Exatlon s-a produs o ruptura, am realizat niste lucruri mai tarziu. Nicio parte din familie nu stie, am zis sa las lucrurile sa se aseze. Stiu ca o sa vina niste lucruri in viata mea. Vreau sa traiesc ceea ce vine”, a mai spus Madalina.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.