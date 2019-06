STIRIPESURSE.RO, in topul brandurilor media realizat de Reuters Institute de la Universitatea Oxford

A fost publicat studiului Digital News Report 2019, coordonat de Reuters Institute de la Universitatea Oxford, care analizează consumul de media şi prezintă tendinţele la nivel mondial. Platforma STIRIPESURSE.RO este menţionată printre principalele branduri media online, atât în topul celor mai vizitate surse, cât şi în topul încrederii cititorilor.

2019 este al treila an în care raportul include şi piaţa media din România. Studiul, susţinut printre alţii de Google, BBC şi Fundaţia pentru o Societate Deschisă, se bazează pe o cercetare realizată în 38 de ţări şi la care au participat peste 75,000 de consumatori de ştiri. În România, studiul a fost realizat pe un eşantion de 2004 persoane.

Vezi AICI raportul integral! (.pdf)

Faţă de raportul pe 2018, STIRIPESURSE.RO a urcat două poziţii (de pe 11 pe 9) în clasamentul celor mai de încredere surse de informaţie şi două poziţii (de pe 8 pe 6) în clasamentul celor mai urmărire surse online de informaţie.

Reuters Institute for the Study of Journalism (RISJ) este centrul de cercetare a Universităţii Oxford din Marea Britanie, pe probleme care ţin de mass media la nivel global.