stopdopajului Steroizii, pericolul mortal din salile de forta din Romania

Pierderea ireversibilă a părului, acneea, impotenţa, infertilitatea sau anxietatea sunt printre efectele negative minore ale consumului de steroizi şi hormoni de creştere, dar se poate ajunge şi la tumori hepatice, paranoia, hepatită, sau chiar deces. O realitate des întâlnită în sălile de forţă din România, mai ales în rândul tinerilor, ale cărei efecte, de cele mai multe ori ireversibile, autorităţile încearcă să le diminueze. Cu trei ani în urmă, lumea culturismului era şocată de moartea unuia dinte cei mai de seamă sportivi ai acestei discipline. Nu atât decesul sportivului, dat fiind că înaintea lui Dallas McCarver îşi pierduseră viaţa mai mulţi culturişti de renume, cât vârsta acestuia a lăsat lumea sportului fără cuvinte. Americanul a murit la doar 26 de ani, iar în raportul de autopsie se preciza clar că moartea a survenit în urma consumului de steroizi şi hormoni de creştere. Inima lui cântărea de aproape 3 ori mai mult decât normalul, iar ficatul de 2 ori. Principalul scop al consumului de steroizi şi hormoni de creştere, prin ingerare sau injectare, este creşterea masei musculare şi arderea grăsimilor, astfel încât corpul sportivului sau practicantului amator de culturism să pară sculptat. Şi acest lucru se realizează direct proporţional cu consumul de substanţe dopante şi exerciţiile fizice solicitante. În România, consumul de steroizi şi hormoni de creştere a atins un nivel îngrijorător şi din cauza faptului că traficului acestor substanţe nu este incriminat de lege. "Sportivii români sunt pregătiţi pe bani publici şi unii iau hormoni de creştere şi steroizi, iar pe plan mondial nu există persoană care să nu fi avut efecte medicale ireversibile. Asta în funcţie de cantitate şi perioada de timp în care au consumat. Şi anume, impotenţa la bărbaţi, acnee, probleme grave de piele, am cunoştinţe care nu mai pot merge nici măcar la piscină, şi-a pierdut iubita şi aşa mai departe. Apar cancere şi tumori pentru care statul român cheltuie ulterior bani mulţi pentru tratament. Avem cazuri de deces cu dovezi, au făcut infarct, unii aveau atât de gros sângele încât nu puteau să îl scoată, sunt femei care nasc copii cu malformaţii sau nu rămân însărcinate. Şi în aceste condiţii sunt părinţi care îşi lasă copiii să meargă la sala de forţă pentru că sunt bucuroşi că nu mai stau în baruri, şi acolo cel care are sala îşi bate joc de ei", a declarat, pentru AGERPRES, preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping, Cristian Balaj. Să procuri astfel de substanţe în România e floare la ureche, orice doritor poate achiziţiona foarte uşor din mediul online steroizii care produc iluzia unui corp sănătos. În plus există şi forumuri unde tineri, şi uneori chiar adolescenţi, cer sfatul şi sunt îndrumaţi mai apoi către consumul de substanţe care să le mărească masa musculară şi să-i ajute la micşorarea ţesuturilor adipoase. "Bună ziua. Ce părere aveţi despre steroizi? Eu am 1,85 m şi doar 65 de kg la cei 19 ani până în prezent. Fac sală de trei luni şi mi-am pus în cap să 'bag nişte stero'. M-am gândit să ţin o cură cu anapolon 50 de cinci săptămâni în care în primele cinci zile să iau câte o pastilă, iar apoi până la ziua 35 câte două. (...) Îmi puteţi spune ce aş putea lua pentru a nu pierde foarte mult din ceea ce câştig 'necinstit'? Adică un alt steroid care să diminueze efectele pierderii apei din organism sau orice altceva care ajută, cu condiţia să fie administrat oral. A mai încercat cineva un ciclu cu anapolon 50? Cum a ieşit? Ştiţi voi vreo altă cură mai prolifică? Nu vreau avertismente!!!". Aşa suna mesajul unui tânăr de 19 ani, postat cu 8 ani în urmă, şi, dacă a ajuns să-şi pună ideile în practică şi să fie un consumator frecvent, până la 27 de ani este posibil să se fi confruntat deja cu acnee, dureri de cap, diaree, voma, căderea părului, îngălbenirea ochilor şi unghiilor şi chiar cancer hepatic, substanţa căutată de el fiind extrem de toxică pentru ficat. În ceea ce îi priveşte pe comercianţi, aceştia îşi desfăşoară aproape nestingheriţi activitatea, riscând maximum o amendă. "Noi în momentul ăsta nu îi putem opri să facă acest lucru pentru că nu există legislaţie. Şi ultima confiscare majoră, de hormoni de creştere, de această dată, a fost la Vama Giurgiu în martie 2019, când au fost descoperite 3.999 de fiole în contravaloare a 800.000 de euro. Şi ăla a plătit o amendă şi i s-a confiscat marfa", spune Cristian Balaj. În România au existat şi decese în sala de antrenament, cum fost cazul campionului balcanic la culturism Remus Mihăiţă. "A fost un caz al unui sportiv, Remus Mihăiţă din Braşov, care a decedat în sala de fitness. Eu personal, imediat după ce a decedat, împreună cu un coleg am fost la IML la Braşov şi am solicitat colegilor să ne dea urină şi la laborator au ieşit patru steroizi. Cauza decesului nu am putea spune că este aceasta, dar avea 30 şi ceva de ani. Şi sunt nenumărate cazuri de oameni care ajung la camera de gardă în stare critică şi confirmă că au consumat steroizi", a declarat, pentru AGERPRES, Florin Băeţii, director în cadrul ANAD. Traficul cu substanţe dopante în România se realizează pe două filiere, din Republica Moldova şi din Bulgaria, ţări care permit producerea de steroizi şi hormoni de creştere. "Doar în Moldova există în acest moment şapte fabrici în care se produc steroizi. Eu, dacă mă duceam la o sala de fitness şi găseam o seringă cu steroizi îi aplicăm o sancţiune contravenţională. Dar în ultimii ani nu am mai găsit aşa ceva în sălile de fitness, pentru că totul este pe piaţa neagră. Dacă ar deveni infracţiune, atunci există posibilitatea să se facă cercetări şi deschiderea unui dosar penal. Şi aşa se poate ajunge la reţele care distribuie în toată ţara. Steroizii se vând foarte mult în mediul online. Dacă dai căutare steroizi ai găsit imediat. Traficul este foarte mare... păi, ceea ce se întâmplă în Moldova acum, unde sunt şapte fabrici de steroizi... Şi legislaţia din Moldova şi Bulgaria le permite. Acolo nu este incriminată producţia. La noi este incriminată producţia fără drept. Ca să vă dau un exemplu, pe 28 ianuarie am mers la Constanţa să distrugem 30 şi ceva de saci de steroizi de substanţe interzise pe care le distrugem periodic'', afirmă Băeţii. Valoarea totală pe piaţa neagră a steroizilor şi hormonilor de creştere pe care Agenţia Naţională Anti-Doping i-a distrus ajungea la câteva sute de mii de euro. Dealerii de steroizi şi hormoni de creştere sunt de multe ori chiar instructorii din sălile de fitness, unde unui începător, care vede că nu acumulează masă musculară după câteva luni de antrenamente intensive şi chinuitoare, i se oferă un stimulent. "În 2014 am avut caz în sala de fitness, administratorul societăţii a identificat un instructor de fitness care comercializează steroizi. A venit poliţia, l-a identificat şi apoi noi l-am amendat. Dar asta pentru că administratorul societăţii cunoştea legea. Dar sunt multe alte cazuri în care administratorului sau patronului îi convine că se face lucrul ăsta pentru că în definitiv pentru unii este doar un business şi atâta timp cât au abonaţi care sunt mulţumiţi de rezultate, indiferent pe ce căi ajung să-şi dezvolte muşchii, merge treaba", povesteşte Băeţii. În lumea culturismului există şi sportivi care deţin săli de forţă care nu se sfiesc să recunoască faptul că recurg la injectarea cu steroizi pentru a-şi creşte masa musculară. "Am avut un alt caz, am văzut în coşul de gunoi o fiolă de steroizi şi în momentul în care l-am întrebat pe administratorul sălii a cui este mi-a spus că este a lui. Când l-am întrebat de ce consumă astfel de substanţe mi-a spus că participă la mastersul de la Sibiu de weekend-ul următor. Cred că el a luat de foarte mult timp, pentru că avea undeva la 50 şi ceva de ani şi pur şi simplu nu mai putea să se exprime coerent şi tremura foarte tare. I-am dat o amendă pentru că sala nu era autorizată din punct de vedere antidoping, dar nu am reuşit să îl fac să îmi spună de unde a cumpărat, mi-a spus că de la un cetăţean moldovean. Din punctul lor de vedere este doar o dorinţă foarte mare de a ajunge sus şi nu se gândesc la repercursiuni, la niciun fel de efect, la ce se întâmplă după ce consumă astfel de substanţe. Ei nu au în gând decât să ajungă sus, să ajungă campioni. Am cunoscut un consumator odată care îmi spunea doar un singur lucru, că el vrea să fie campion şi că vrea să le spună copiilor lui că el este un campion, şi pentru asta lua steroizi. Nu-l interesau nici problemele medicale, nici faptul că e posibil sa moară, îmi spunea că nu contează, că el vrea să devină campion", mai spune directorul ANAD. Din păcate, însă, pe lângă gravele probleme pe care le pot provoca, unele dintre aceste substanţe dau o anume dependenţă, un vârtej în care utilizatorul intră şi, ca şi cum ar fi posedat, continuă să le consume, cu un singur gând, acela de a ajunge "campion". Cu orice risc.AGERPRES (A, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Mihai Ţenea, editor online: Ady Ivaşcu) Sursa foto: Agenţia Naţională Anti-Doping