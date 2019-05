Stormzy, pentru prima data pe primul loc in topul britanic al single-urilor. Taylor Swift, debut sub asteptari - VIDEO

Cântăreţul grime Stormzy s-a clasat, cu „Vossi Bop”, pentru prima dată pe primul loc în topul britanic al single-urilor, în timp ce americanca Taylor Swift a înregistrat un debut sub aşteptări cu piesa „ME!”. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); „Vossi Bop”, în videoclipul căruia apare actorul Idris Elba, este primul single al artistului londonez de la „Gang Signs & Prayer” (2017), care s-a clasat pe primul loc în clasamentul britanic al albumelor. The Official Charts Company a transmis într-un comunicat că „Vossi Bop” a înregistrat 12,7 milioane de accesări online - cea mai bună săptămână online pentru un rapper, depăşindu-l pe Drake cu „In My Feelings” cu peste 2 milioane de accesări. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_640x160_adtext={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"640x160_adtext",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{minWidth:992}} };})(); Single-ul lui Stormzy a înregistrat a cincea cea mai bună săptămână de streaming din toate timpurile în Marea Britanie. „Cuvintele nu fac dreptate. Sunt cu adevărat, pentru prima dată în viaţă, fără cuvinte”, a transmis Stormzy într-un mesaj de mulţumire destinat fanilor. Artistul grime, care va fi cap de afiş al festivalului Gastonbury, în luna iunie, a făcut ca „Old Town Road” al rapperului american Lil Nas X să coboare pe poziţia secundă, iar Swift să debuteze în top pe locul al treilea cu „ME!”. Cât priveşte clasamentul britanic al albumelor, Pink se află în frunte, cu „Hurts 2B Human”. Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor noastre, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa abonamen ...