STRAINI de Romania: Prezidențiabilii IȘI BAT JOC de cea mai importanta problema a țarii - OPINIE

Dracula. Ceaușescu. Nadia. Hagi și Năstase, iar, acum, Halep. Cam asta știu străinii despre România. Dar, ce știu românii despre România? Puțini știm suprafața țării, dar, și mai puțini, știm populația României.

De fapt, nu cred că știe cineva, cu o aproximație cât de cât decentă, câți români mai sunt în țară. Conform AEP, numărul românilor cu drept de vot, în țară și străinătate, este de aproximativ 19.000.000. Dacă punem numărul de școlari din țară, vreo 3.000.000, ajungem la o populație de 22.000.000. Asta, fără copiii românilor din străinătate, care au ajuns să depășească, la nașteri, numărul copiilor născuți în granițele țării. O altă statistică nefericită este că numărul elevilor a scăzut, pentru prima oară, sub 3.000.000.

Peste 25% din populația țării a emigrat, iar românii din străinătate reprezintă a cincea cea mai importantă diaspora din lume. Dominăm toate topurile care ne arată că, în acest ritm, România are toate șansele să dispară ca nație. Anul 2018 a reprezentat un minim istoric de copii născuți în țară, din ultimii 50 de ani. Conform statisticilor, România va avea, în 2050, cu 30% mai puțină populație decât are acum. Infertilitatea, care afectează tot mai mulți români, femei și bărbați, individual sau în cupluri, nu are un program național care să o abordeze.

Sunt cifre seci, dar negre, nu-i așa? Tot mai multe femei aleg să nu nască sau să amâne momentul în care devin mame. Tot mai multe cupluri aleg să aibă un singur copil, puține fiind cazurile când ajungem la 2 sau 3.

Da, cea mai mare problemă a țării nu este corupția, cum aflăm de la politicieni și din presă, nu este economia, nu este justiția, nu este analfabetismul funcțional, temele preferate ale unor jurnaliști și lideri de opinie. Nu, cea mai mare problemă a României este DEMOGRAFIA.

Încă din primul an de studii superioare, în diverse specializări, studentul află că România are puțină populație, iar cei care mai suntem, suntem bătrâni. Nu naștem suficienți de mulți copii, iar mulți emigrăm.

Ați întâlnit în programele electorale ale prezidențiabililor vreo preocupare pentru această temă? Klaus Iohannis, care vrea o ”Românie normală”, pentru cine o vrea? Dacă românii vor fi tot mai puțini, pentru cine face o țară?

Premierul Viorica Dăncilă are slogan prezidențial ”Alături de fiecare român”. Oare ce face pentru ca românii să fie mai mulți? Ați auzit-o în campanie vorbind despre acest subiect?

Dan Barna, cel care se auto-proclamă salvatorul României, vine cu promisiunea ”Fericiți în România”. Cum poate să fie o țară fericită fără copii, fără popor?

Numărul tot mai mic al populației se vede în lipsa forței de muncă, în lipsa unor oameni care să plătească taxe și impozite, în lipsa celor care să plătească pensiile celor care vor ieși la pensie peste 10 ani și care vor reprezenta o bornă în bugetul țării. Guvernele ultimilor ani, indiferent de culoarea lor, nu au fost interesate de încurajarea demografiei, deși avem, nu-i așa, un minister care s-a numit pompos, de-a lungul timpului, cu titulaturi de al Familiei, al Justiției Sociale sau al Persoanelor Vârstnice.

Nu doar că subiectul demografiei nu este principala temă de dezbatere în campania prezidențială, el nici măcar nu apare în programele celor care vor să ne fie președinte.

Prezidențiabilii ne arată că, ratând cea mai importantă problemă a țării, sunt străini de România.

P.S. Nu am precizat, intenționat, ce ar însemna, pentru diverse ramuri, de la medicină și învățământ, până la armată și poliție, un număr tot mai mic de copii.