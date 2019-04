Stranepotul dictatorului Benito Mussolini candideaza la alegerile europarlamentare

Caio Giulio Cesare Mussolini google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Caio Giulio Cesare Mussolini, stranepot al dictatorului italian Benito Mussolini, va candida in alegerile europarlamentare pe lista formatiunii Fratelli d'Italia, un partid de extrema dreapta, relateaza Agerpres. I se cere DEMISIA presedintelui Parlamentului European, dupa ce l-a apreciat PUBLIC pe Mussolini 'Multa lume vrea sa scrie Mussolini pe buletinul de vot', a declarat stranepotul lui Il Duce, intr-un interviu aparut astazi in cotidianul Il Messaggero. Caio Giulio Cesare Mussolini, fost ofiter pe un submarin, are 50 de ani si conduce o firma cu sediul in Emiratele Arabe Unite. El recunoaste ca nu a facut niciodata politica, dar sustine ca a 'respirat' pol ...