Stranger Things 3 a devenit cel mai vizionat serial Netflix

Al treilea sezon din mult mediatizatul Stranger Things a doborat recordul de vizionari pentru primele patru zile din momentul lansarii. Netflix a anuntat ca 40,7 milioane de conturi s-au uitat la ce de-al treilea sezon din Stranger Things. In functie de cati utilizatori intra pe un cont, cifra reala a telespectatorilor ar putea fi, in realitate, mult mai mare. Din cele peste 40 de milioane de conturi, 18,2 milioane au terminat deja de vazut sezonul 3. Distributie de marca in musicalul "The Prom", de pe Netflix Cifrele sunt valabile pentru primele patru zile de la lansarea oficiala care a avut loc pe 4 iulie si sunt cele mai mari inregistrate vreodata de un serial pe Netflix. Compania amer ...