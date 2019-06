"Stranger Things 3" va avea premiera mondiala pe 4 iulie. 

Stranger Things google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Trailer-ul celui de-al treilea sezon al serialului "Stranger Things", creat de Matt Duffer si Ross Duffer, a fost lansat de Netflix. Premiera mondiala va avea loc pe 4 iulie. Din distributie fac parte Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard si Millie Bobby Brown. Actiunea celui de-al treilea sezon este plasata in 1985. "Stranger Things" spune povestea unui grup de prieteni, copii care traiesc intr-un oras din statul Indiana, in anii 1980, si a intamplarilor stranii care ii ameninta. "Murder Mystery" a doborat recordul de audienta pentru un film pe Netflix Este anul 1985 in Hawkins, Indiana, iar vara este in toi. Toata lumea este in vacanta, s-a deschis un nou mall in ...