Strangere de fonduri pentru spitale. Maraton unic la Antena Group, cu Mihai Gadea, Alessandra Stoicescu, Dan Negru și Mihai Morar

Duminică, de la ora 13:00, Antena 1, Antena Stars, Happy Channel, ZU TV şi Antena 3 vor transmite, în premieră în România, pe 5 canale tv, simultan, teledonul tehnologizat "Români Împreună", care îşi propune să strângă fonduri pentru utilarea secţiilor ATI cu echipamente si aparatură medicală. Alessandra Stoicescu, Dan Negru, Mihai Morar şi Mihai Gâdea