Strategul lui Donald Trump, platit pentru discurs in Romania

Managerul de campanie a presedintelui Donald Trump, Brad Parscale, a tinut in Romania un discurs pentru care a fost platit, starnind astfel ingrijorari privind etica, scrie The Washington Post. Cu o zi inainte ca Robert S. Mueller, consilier special, sa depuna raportul la Departamentul de Justitie, luna trecuta, Washingtonul era nerabdator sa afle ce contine privind legaturile dintre campania lui Donald Trump din 2016 si oficiali straini. DECIZIE fara precedent: Donald Trump, dat in judecata doua mari banci Managerul campaniei din 2020 a lui Trump se afla peste Ocean, tinand un discurs platit in fata unor politicieni romani. Analistii spun ca vizita lui Parscale nu incalca nicio lege, atata timp ...