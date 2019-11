Stratford - epicentrul electoral!

După ce am contribuit în mod direct, din poziția instituțională deținută, la noua procedura de vot care se aplica diasporei, acum am dorit să mă implic şi „la firul ierbii”. Astfel, am ales Regatul Marii Britanii. Londra este una dintre cele mai aglomerate zone electorale pentru diaspora, mai precis Stratford.

Am observat multe schimbate în bine faţă de alegerile precedente. Aproape toţi românii care au votat la aceste secţii - peste 25.000 - au apreciat noul mod de organizare. Nu au mai existat cozi, iar atunci când s-a aglomerat, cei peste 20 de operatori de tablete din cele două secții au făcut tot posibilul ca timpul de așteptare să nu fie mai mare de 15-20 de minute.

Mai mult decât atât, merită menţionate dotările spaţiilor unde s au organizat secțiile de votare, acestea beneficiind de toate cele necesare, de la căi de acces, căldură, toalete şi elemente de siguranţă. Toate acestea au fost reliefate şi de către presa din România, atât prin Televiziunea de stat, cât şi prin mass-media privată. Din punct de vedere tehnic, spaţiile au fost dotate corespunzător, cu un număr suficient de tablete, buletine de vot, stampile, tușiere şi cabine de vot.

Un element de noutate îl reprezintă siguranţa sporită a membrilor comisiei. În acest sens, pe toată perioada procesului electoral a existat o cameră care a înregistrat activitate, fără a afecta cumva secretul votului.

Poate pe viitor partea la care se poate lucra mai mult va consta în pregătirea membrilor comisiilor din secţii, atât cei proveniţi de la partidele politice, cât şi operatorii acreditați, mai ales din prisma faptului că, aceste alegeri reprezintă un veritabil maraton pentru cei implicați, datorită specificului aparte al votului din străinătate, care durează trei zile. Iar ziua de votare este mult mai lungă decât una normală, dacă este privită prin ochii unui membru al unei secții de votare. Pe lângă clasicele adjuvante (cafea, dulciuri) aceştia trebuie realmente pregătiți pentru aceste trei zile în așa fel încât să fie perfect conștienți de sarcina pe care o au.

Un aspect care merită evidențiat este buna organizare a Ambasadei României în UK, care fie prin comunicarea directă cu președinții secțiilor de vot, fie pe grupurile de comunicare special create, au reuşit să răspundă cu punctualitate solicitărilor primite.

Totodată, am observat buna comunicare online a ambasadei, atât în perioada de organizare a alegerilor dar şi în cea a zilelor de vot. Informarea constantă, evidențierea momentelor la care romanii din diaspora ţin, au contribuit la o stare de normalitate a procedurii de vot.

