Strazi noi in Constanta: Daniel Vlaescu, sef serviciu tehnic Confort Urban – Sunt practic strazi la nivel de pamant care sunt construite de la zero“

• „prinexecută și în acest an ample lucrări de reabilitare și de refacere a unui număr de 30 de străzi“, a precizat Daniel Vlăescu, șeful Serviciului tehnic al SC Confort Urban30 de străzi din cartierele rezidențiale ale municipiului sunt contruite de la zero, spun reprezentanții primăriei.Iată comunicatul oficial, pus la dispoziție deZeci de străzi construite de la zero în acest an.construiește de la zero 30 de străzi din cartierele rezidențiale ale municipiului. Vorbim despre artere de circulație aflate la nivel de pământ, total impracticabile până acum. O parte dintre acestea au intrat deja în prima fază a lucrărilor ce prevăd turnarea unui prim strat de asfalt. În etapa doi vor fi construite trotuare moderne și locuri de parcare.- șef serviciu tehnic: “Primăria Municipiului Constanța prin S.C. Confort Urban execută și în acest an ample lucrări de reabilitare și de refacere a unui număr de 30 de străzi. Sunt practic străzi la nivel de pământ care sunt construite de la zero. În acest moment, pe străzile care au intrat deja în lucru se execută etapa 1 care prevede doar un strat de asfalt și un acostament de 50 de cm din piatră. După ce această etapă este finalizată, venim cu faza doi de proiect care înseamnă amenajări pe partea exterioară, borduri și trotuare.Trebuie să precizez faptul că aceste străzi, aflate acum în lucru, erau complet impracticabile iar la aceasta data se executa doar un strat de asfalt, urmând ca într-o etapă ulterioară să se amenajeze și trotuarele.Ca să vă dau un exemplu, pe strada Nicolae Kirculescu, din cartierul Compozitori s-a aplicat deja un strat de asfalt, însă în această primă etapă a trebuit să ne încadrăm în anumite limite cadastrale. În etapa numărul 2 urmează o nouă retrasare pentru realizarea trotuarelor și definitivarea părții carosabile. Avem în vedere și crearea de locuri de parcare acolo unde ne permite strada”.În aceste zile, echipele de muncitori execută lucrări de construire a tramei stradale în cartierele Compozitori și Veterani.