Strazile Constantei, pline de soferi aflati in stare de ebrietate

Mai mulți șoferi, prinși în stare de ebrietate, la volan, prin județulConstanța

Un bărbat a fost prins în Nicolae Bălcescu, fără să aibă permis de conducere

Inspectoratul de Poliție Județean Constanța a comunicat astăzi, 19 iulie a.c., săvârșirea mai multor infracțiuni din trafic, cei mai mulți dintre șoferi aflându-se la volan sub influența alcoolului.La data de 18 iulie a.c., în jurul orei 08.21, polițiști din cadrul Poliției orașului Năvodari au identificat un bărbat, de 28 de ani, care a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia Nord, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,81 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge. În urma verificărilor, s-a stabilit că acesta a fost implicat într-un eveniment rutier soldat cu pagube materiale.La data de 18 iulie a.c., în jurul orei 22.50, polițiști din cadrul Postului de Poliție Nicolae Bălcescu au identificat un bărbat, de 37 de ani, care a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu din comuna Nicolae Bălcescu, fără a poseda permis de conducere pentru icio categorie de vehicule.La data de 18 iulie a.c., în jurul orei 23.40, polițiști din cadrul Postului de Poliție Lumina au identificat un bărbat, de 43 de ani, care a condus un autoturism pe strada Belșugului din Lumina, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,28 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 18 iulie a.c., în jurul orei 23.40, polițiști din cadrul Postului de Poliție Mereni au identificat un bărbat, de 54 de ani, care a condus un autoturism pe DJ 391 - pe raza satului Osmancea, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,60 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta refuzând să fie condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 19 iulie a.c., în jurul orei 02.00, polițiști din cadrul Postului de Poliție Mereni au identificat un bărbat, de 65 de ani, care a condus un autoturism pe strada Libertății din Mereni, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,88 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta refuzând să fie condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 19 iulie a.c., în jurul orei 02.40, polițiști din cadrul Postului de Poliție Cumpăna au identificat un bărbat, de 35 de ani, care a condus un autoturism pe DN 39E, la intrarea în localitatea Cumpăna, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 1,25 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.La data de 19 iulie a.c., în jurul orei 07.00, polițiști din cadrul Biroului Rutier Mangalia au identificat un bărbat, care a condus un autoturism pe DN 39 - satul 2 Mai, fiind sub influența băuturilor alcoolice. În urma testării cu aparatul etilotest a rezultat o valoare de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat, acesta fiind condus la spital pentru prelevarea de mostre biologice în vederea stabilirii alcoolemiei în sânge.În cauze, au fost întocmite dosare de cercetare penală.