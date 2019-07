Stresul face ravagii printre antrenori

edi iordanescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Edi Iordanescu, antrenorul de Gaz Metan Medias, lipseste de la antrenamente din cauza unor probleme medicale. Iordanescu ar fi avut, in ultimele luni, probleme cu tensiunea si ar fi acuzat stari de moleseala. De pregatirea echipei se ocupa staff-ul, iar antrenorul ar putea lipsi la urmatoarele doua meciuri, cu Sepsi si cu FC Botosani. Dezvaluiri din culisele negocierilor! Ce i-a cerut Edi Iordanescu lui Gigi Becali si ce a primit de la patronul FCSB Edi Iordanescu este suspendat pentru urmatoarea partida, cea de sambata, cu Sepsi, dupa reactia nervoasa la adresa arbitrului, in prima etapa (2-2 cu Chindia). Eugen Neagoe, antrenorul echipei Dinamo, a suferit un infarct duminica, in timpul partidei ...