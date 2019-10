Strigat de REVOLTA al unui lider PSD din diaspora: partidul este total dezinteresat. Nu avem materiale, nu avem nimic

Liderul PSD Franța, Viorel Otet, trage un semnal de alarmă și arată că liderii PSD din România nu sunt deloc interesați de voturile din diaspora. Otet susține că aceștia nu trimit niciun material de campanie, nu se organizează și se arată total dezinteresați de voturile din diaspora.

”Stimati colegi si membri ai CEX PSD, va supun atentiei acest mesaj pe care l-am primit atat eu cat si toti colegii presedinti ai PSD diaspora de la domnul Viorel Otet,presedinte PSD Franta. Cu acordul dansului public acest mesaj, in speranta ca dvs, cei din conducere veti actiona in timp util.

“Dragi președinți PSD Diaspora, a început campania electorala pentru președinția României. Nu știm ce sa facem, stam în casa și ne uitam la știri, ne plimbam prin centrul Parisului, în loc sa fim printre oameni ca să facem campanie, și sa o promovam pe doamna Viorica Dancila pentru a câștiga voturile din Diaspora. Cum sa câștigăm noi voturile din Diaspora dacă noi nu avem materiale de campanie? Ma uit la PNL și la USR cum își promovează liderul lor, merg din oraș în oraș, din biserica în biserica și ma doare sufletul ca noi nu facem nimic, eu unul nu pot sta cu mâinile în sân!mai ales ca avem lideri pentru presidentiale o sa tipăresc eu niște afișe și o sa merg pe la biserici și o sa fac campanie pentru Doamna Dancila! Nu pot sa ii las pe acești Useristi și penelisti sa meargă mai departe! Sa ii las sa ne înjure? Sa ii las sa ne denigreze? Sa ii las sa spună ca am fost la guvernare și nu am făcut nimic pentru Diaspora? Eu unul nu o sa las lucrurile asa și o sa ma războiesc cu ei! PNL - ul vrea sa fure voturile din Diaspora și va dau exemplu :în Franța este un oraș la 65 de km de Paris unde comunitatea de romani este foarte redusa undeva la 50 de persoane, și acolo au făcut secție de votare. PNL - ul va distribui foarte mulți oameni din București pentru secțile de votare care se afla în Franța, iar noi ce facem? "Tara arde și baba se scărpina". Cum este posibil ca un om de la secția de votare PSD primește în jur de 40 de euro pe zi, iar unul de la PNL și USR între 150-200 de euro pe zi, ei știu sa facă campanie, noi nu putem, ei au buget, noi nu avem. PNL și USR au făcut grupuri de agitatori la secțile de votare pentru data de sâmbătă 9 noiembrie și 10 noiembrie. Nu știu ce face conducerea PSD centrala?! Este o armata de oameni pe lângă doamna Dancila, nu sunt interesati de voturile din Diaspora,și nu promovează nimic în Diaspora, de ce? nu știu! Trebuie sa le reamintim conducerii PSD centrala ca Traian Băsescu a câștigat cu Diaspora. Iohannis la fel! Mai sunt 24 de zile pana la alegeri, noi când ne organizam? Pentru ca Franța este foarte mare. Va rog dragi colegi sa va dați și voi cu părerea, dar cred ca ar trebui sa ne mobilizam și sa ne apucam de treaba deoarece timpul trece repede. În încheiere as dori sa va reamintesc ca ultimul nostru președinte a fost Ion Iliescu și de 15 ani practic noi nu am mai avut președinte! Va mulțumesc, o seara buna tuturor”, scrie liderul PSD Paris.