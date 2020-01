Strigator la cer: «Rusine, Romania. M-am intors acasa dupa 11 ani de munca chinuiti printre straini…»

Ce a pătit această româncă, la revenirea în tară este scandalos, este revoltător. Elena Munteanu s-a intors in Romania dupa 11 ani petrecuti in strainatate. A dorit sa se angajeze ca educator la o cresa din Targu Jiu, dar a aflat ca nu are studii corespunzatoare. Elena are studii superioare, dar pentru a participa la […]