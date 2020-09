Strigatul de ajutor al unei mame al carui copil este bolnav de cancer: „Plangi și ma rogi sa fac ceva sa nu iți mai cada … ”

„Iartă-mă copile că te arăt lumii întregi in starea in care nu ai fi vrut sa te vada cineva. Ce inimaă ar trebui sa aibă o mama pentru a fi in stare să își pozeze copilul în timp ce el suferă!?”, spune mama lui Nicolae Solovei, un copil care suferă de cancer la stomac și […]

The post Strigătul de ajutor al unei mame al cărui copil este bolnav de cancer: „Plângi și mă rogi să fac ceva sa nu iți mai cadă … ” appeared first on Cancan.ro.